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    Мурат Искаков

    Тренер
    Имя Мурат
    Отчество Салимович
    Фамилия Искаков
    Гражданство Россия
    Дата рождения 28 июня 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Спартак Нч (мол) 26 7 14 5
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.04.2010 Рубин (мол) 3 : 0 Спартак Нч (мол)
    17.04.2010 Спартак Нч (мол) 1 : 4 Кр. Советов (мол)
    24.04.2010 Спартак М (мол) 3 : 0 Спартак Нч (мол)
    30.04.2010 Спартак Нч (мол) 2 : 1 Динамо (мол)
    05.05.2010 Зенит (мол) 1 : 0 Спартак Нч (мол)
    10.05.2010 Спартак Нч (мол) 1 : 2 Локомотив (мол)
    14.05.2010 Томь (мол) 0 : 0 Спартак Нч (мол)
    07.07.2010 Спартак Нч (мол) 1 : 1 Ахмат (мол)
    18.07.2010 Раменское 1 : 1 Спартак Нч (мол)
    24.07.2010 ЦСКА (мол) 3 : 1 Спартак Нч (мол)
    29.07.2010 Спартак Нч (мол) 1 : 2 Амкар (мол)
    13.08.2010 Спартак Нч (мол) 2 : 1 Сибирь (мол)
    19.08.2010 Ростов (мол) 3 : 0 Спартак Нч (мол)
    27.08.2010 Спартак Нч (мол) 0 : 1 Рубин (мол)
    11.09.2010 Кр. Советов (мол) 3 : 2 Спартак Нч (мол)
    19.09.2010 Спартак Нч (мол) 1 : 0 Спартак М (мол)
    25.09.2010 Динамо (мол) 1 : 1 Спартак Нч (мол)
    02.10.2010 Спартак Нч (мол) 1 : 0 Зенит (мол)
    16.10.2010 Локомотив (мол) 2 : 0 Спартак Нч (мол)
    22.10.2010 Спартак Нч (мол) 1 : 3 Томь (мол)
    30.10.2010 Ахмат (мол) 0 : 1 Спартак Нч (мол)
    04.11.2010 Спартак Нч (мол) 2 : 1 Раменское
    13.11.2010 Спартак Нч (мол) 1 : 1 ЦСКА (мол)
    19.11.2010 Амкар (мол) 3 : 0 Спартак Нч (мол)
    27.11.2010 Спартак Нч (мол) 1 : 3 Анжи (мол)
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