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Мурат Искаков
Мурат Искаков
Россия
28 июня 1972 (54)
Тренер
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Новости
Публикации
Названы шесть членов тренерского штаба ЦСКА в следующем сезоне
29 мая
13
Клуб РПЛ объявил об уходе пяти тренеров
24 мая
Клуб РПЛ остался без тренера
24 мая
6
Тренера ЦСКА мог забрать другой клуб РПЛ
23 мая
5
Фото
Экс-тренер ЦСКА вошел в штаб «Акрона»
2024.10.17 18:22
1
Тренер ЦСКА рассказал об увольнении Красножана после матча «Локомотив» — «Анжи» 2011 года
2023.12.12 10:47
Тренер ЦСКА рассказал о жертвоприношениях на стадионе в Нальчике
2023.12.11 11:54
1
РФС сократил дисквалификацию тренера ЦСКА за оскорбление судьи до двух матчей
2022.08.19 12:38
Тренер ЦСКА дисквалифицирован на три матча за оскорбление судьи
2022.08.11 16:12
12
Григорян: «К выходу «Тамбова» в РПЛ я не имею отношения. Команду вывел туда Мурат Искаков»
2019.06.17 20:31
1
Главный тренер «Тамбова»: «Тренер-образец – симбиоз Лобановского и Бескова»
2018.11.22 22:13
9
Главный тренер «Тамбова»: «Трусливый стиль для достижения результата – это нормально»
2018.11.19 10:24
12
Главные новости
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
1
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
5
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
2
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
4
Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
15:32
2
Батраков может покинуть «Галатасарай» зимой
15:18
12
Мусаев может уйти из «Краснодара» в клуб из Лиги чемпионов
14:50
6
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