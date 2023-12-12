Тренер ЦСКА рассказал об увольнении Красножана после матча «Локомотив» — «Анжи» 2011 года

Тренер из штаба Владимира Федотова в ЦСКА Мурат Искаков вспомнил об игре 11-го тура РПЛ сезона-2011/12 «Локомотив» – «Анжи», закончившейся победой махачкалинской команды в гостях со счетом 2:1.

– Вы говорили, что у вас до сих пор нет понимания, что произошло в матче с «Анжи». Серьезно?

– Не в матче с «Анжи», а после. Я про само увольнение Красножана.

– Матч с «Анжи» сдавали или нет?

– Кто?

– «Локомотив», конкретно Красножан или кто угодно из команды.

– (Смеется.) Нет. Обвинять без вины виноватого… Шли около первого места. И одна игра все остановила… Не понимаю.

– Игра казалась обычной?

– Какие-то сомнения возникали потом, когда пересматривали моменты.

– Еще ваши слова: с руководством «Локомотива» было приятно работать. Со Смородской тоже?

– Имел в виду других людей. Смородская думала, что во всем разбирается.