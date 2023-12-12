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    • Тренер ЦСКА рассказал об увольнении Красножана после матча «Локомотив» — «Анжи» 2011 года

    Тренер ЦСКА рассказал об увольнении Красножана после матча «Локомотив» — «Анжи» 2011 года

    Тренер из штаба Владимира Федотова в ЦСКА Мурат Искаков вспомнил об игре 11-го тура РПЛ сезона-2011/12 «Локомотив» – «Анжи», закончившейся победой махачкалинской команды в гостях со счетом 2:1.

    – Вы говорили, что у вас до сих пор нет понимания, что произошло в матче с «Анжи». Серьезно?

    – Не в матче с «Анжи», а после. Я про само увольнение Красножана.

    – Матч с «Анжи» сдавали или нет?

    – Кто?

    «Локомотив», конкретно Красножан или кто угодно из команды.

    – (Смеется.) Нет. Обвинять без вины виноватого… Шли около первого места. И одна игра все остановила… Не понимаю.

    – Игра казалась обычной?

    – Какие-то сомнения возникали потом, когда пересматривали моменты.

    – Еще ваши слова: с руководством «Локомотива» было приятно работать. Со Смородской тоже?

    – Имел в виду других людей. Смородская думала, что во всем разбирается.

    • Искаков в тот момент работал помощником Юрия Красножана в «Локомотиве».
    • Красножан был уволен с поста главного тренера московской команды после той игры.

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    Источник: Sport24

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