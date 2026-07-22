В РФС прокомментировали информацию о трансферном бане для всех российских клубов

Представитель РФС Роман Дьяков отреагировал на информацию о возможном трансферном бане в РПЛ.

Сегодня стало известно, что всем клубам чемпионата России могут запретить регистрировать новых игроков.

«В связи с появившейся информацией о возможных массовых запретах на регистрацию игроков для российских клубов поясняем, как в действительности работает механизм ФИФА и почему системных рисков для нашего чемпионата нет.

Во-первых, клубам не нужно открывать счета в Европе. Распространено заблуждение, что клубам необходимо открывать собственные счета во французском Клиринговом Центре или банках ЕС, и именно из-за невозможности это сделать возникают проблемы. Это не так. Согласно Регламенту Клирингового Центра ФИФА (далее – Регламент), клубы проходят процедуру комплаенса, предоставляя информацию в том числе о своих действующих счетах. Никто не требует от клубов РПЛ и ФНЛ открывать счета во Франции. При этом в России имеются случаи успешного прохождения процедуры комплаенса и проведения транзакций с участием Клирингового Центра ФИФА.

Во-вторых, никакого «массового бана» не существует. Трансферные запреты (баны) в системе ФИФА – это всегда точечная мера. Процедура комплаенса является индивидуальной и проходится отдельно каждым клубом, и по каждому клубу Клиринговый Центр ФИФА принимает отдельное решение. Регламент не предусматривает «коллективной ответственности» – проблемы одного клуба никак не распространяются на другие клубы.

Трансферное окно в России работает в штатном режиме до 10 сентября включительно. Никакой угрозы «заморозки составов» для всего российского футбола нет», – сказал Дьяков.