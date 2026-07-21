Реакция Батракова на получение 10-го номера в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о получении нового номера. Он сменил 83-й номер на 10-й.

«Это была мечта. Я вообще изначально мечтал просто выйти в основном составе «Локомотива» на «РЖД Арене». Потом – выйти с капитанской повязкой. Теперь же, конечно, хотелось играть под 10-м номером.

Для меня и для преданных болельщиков «Локомотива» «десятка» – это не просто номер. Для меня большая честь выступать под этим номером. Постараюсь дальше радовать наших фанатов своей игрой», – сказал Батраков.