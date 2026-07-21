Стала известна зарплата, которую ЦСКА готов платить Даку

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку может перейти в ЦСКА.

Московский клуб готов платить 28-летнему футболисту зарплату в размере 3 миллионов евро. Именно столько он получает в казанской команде.

Как пишет инсайдер Иван Карпов, сумма отступных в контракте Даку составляет 11 миллионов евро, а не 10, как сообщалось ранее.