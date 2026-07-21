Стала известна зарплата, которую ЦСКА готов платить Даку

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку может перейти в ЦСКА.
Московский клуб готов платить 28-летнему футболисту зарплату в размере 3 миллионов евро. Именно столько он получает в казанской команде.
Как пишет инсайдер Иван Карпов, сумма отступных в контракте Даку составляет 11 миллионов евро, а не 10, как сообщалось ранее.
- Даку провел за «Рубин» 91 матч: 36 голов, 13 ассистов.
- Его контракт с казанцами рассчитан до 2029 года.
- Рыночная цена игрока – 9 млн евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова