Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался после матча 4-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Спартаком» (1:2).

«Побеждать в таких сложнейших, зубодробительных матчах, когда ты выигрываешь не на куражике, а на терпении, – чрезвычайно важно для формирования большой команды. «Балтика» была хороша, не хуже, чем в лучших своих матчах прошлого сезона.

А «Спартак», при Станковиче и Романове в прошлом чемпионате ей проигравший (и в меньшинстве, и в большинстве), при Карседо – выиграл», – написал Рабинер.