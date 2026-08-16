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Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»

16 августа, 23:06
5

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался после матча 4-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Спартаком» (1:2).

«Побеждать в таких сложнейших, зубодробительных матчах, когда ты выигрываешь не на куражике, а на терпении, – чрезвычайно важно для формирования большой команды. «Балтика» была хороша, не хуже, чем в лучших своих матчах прошлого сезона.

А «Спартак», при Станковиче и Романове в прошлом чемпионате ей проигравший (и в меньшинстве, и в большинстве), при Карседо – выиграл», – написал Рабинер.

  • «Балтика» занимает шестое место.
  • «Спартак» поднялся на третье.
  • В прошлом сезоне РПЛ «Балтика» выиграла у «Спартака» оба матча.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика
Комментарии (5)
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1786911394
Да уже пора привыкнуть, что матчи с "Балтикой" выходят из разряда проходных, о чём многие мечтают.НА своём шестом месте.Главное, чтобы "низовых" побеждали и постоянно трепали нервы толстосумам.
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valerustyugo
1786917153
Объясняю ещё раз на пальцах. Не надо верить в 80-90% прохода от всяких телега-каналов, пабликов и т.д. Есть же давно проверенный сервис. 14 лет работает. Найти его легко в любом поиске по фразе: «бронзовый прогноз сервис»». Гарантии!
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subbotaspartak
1786937502
А вот от штанги мы "отскочили"...
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zigbert
1786946592
На этот раз победа. А кому будет легко в этом сезоне в Калининграде?
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