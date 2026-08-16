Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин оценил эпизод с пенальти в матче с «Зенитом» (0:3).

В первом тайме защитник «Динамо» Давид Рикардо ударил по ноге форварду «Зенита» Александру Соболеву.

Главный арбитр Артем Чистяков после просмотра ВАР назначил пенальти.

Соболев реализовал 11-метровый.

– Это базовые вещи. Когда идет передача в штрафную, нападающий разворачивается – и защитник на противоходе. Не знаю, вроде посмотрел повтор – было касание. Поэтому…

– То есть у тебя особых вопросов нет.

– Нет.