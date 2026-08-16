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  • «Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»

«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»

16 августа, 20:27
49

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко остался недоволен судейством в матче с «Зенитом».

  • «Зенит» победил «Динамо» со счетом 3:0 в 4-м туре РПЛ.
  • Петербуржцы забили первый гол с пенальти.
  • Встречу обслуживал главный арбитр Артем Чистяков.

«Плохие впечатления. Безобразие творится с судейством и ВАР. Непонятно, кто главный на поле – судья или ВАР. Игроки «Динамо» растерялись после пенальти, которого не заслужили. До пенальти играли с преимуществом, хорошо комбинировали и даже по статистике превосходили «Зенит».

Надо определиться нашему футбольному руководству, как заканчивать с судейским безобразием. Какой-то Кукуян сидит на ВАР, который некомпетентный. На чемпионате мира ВАР в редких случаях включался. Таких пенальти никто не давал.

Интересно, что такие спорные моменты всегда случаются в матчах «Зенита» и в пользу питерцев. Это кошмар, нужно иметь честь. Надо судей наказывать. В прошлом году мы в двух матчах потеряли очки, потом признали ошибки судей. Сейчас начнут таким способом выбивать претендентов на чемпионство, уберут все клубы. Это некрасиво, нечестно и непорядочно», – сказал Лещенко.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит
Комментарии (49)
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nik55
1786901938
даже артисты видят как тянут бо-жей
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Цугундeр
1786902159
)) Валерьяныч,"Ты помнишь, плыли в вышине, и вдруг погасли "две звезды"?" И я не помню. Пятьдесят лет.)))
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Krasnodarskiy bombardirch
1786902359
Полностью согласен с Лещенко
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Мага 13
1786902864
мю(и)ллер и честь - слова несовместимые
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Artemka444
1786902926
В другую строну так же плакали бы
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crf57
1786903187
Плохому танцору (певцу) и судьи мешают!! Играть надо уметь!
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Триумфальный
1786904923
Ахахаха, когда поносят артисты ромбик, то дружно скулит розовый отряд "куда эти люди лезут в футбол", а когда про других, сразу поддакивать начинают, фу, свиные лицемеры
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шахта Заполярная
1786906164
ЗПРФ
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alefreddy
1786906305
Мюллер рулит
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boris63
1786933141
Миллер серьёзно взялся за судей, а то ведь вообще приборзели, так и первое место по пенальтям потеряешь.
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