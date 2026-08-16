«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко остался недоволен судейством в матче с «Зенитом».

«Зенит» победил «Динамо» со счетом 3:0 в 4-м туре РПЛ.

Петербуржцы забили первый гол с пенальти.

Встречу обслуживал главный арбитр Артем Чистяков.

«Плохие впечатления. Безобразие творится с судейством и ВАР. Непонятно, кто главный на поле – судья или ВАР. Игроки «Динамо» растерялись после пенальти, которого не заслужили. До пенальти играли с преимуществом, хорошо комбинировали и даже по статистике превосходили «Зенит».

Надо определиться нашему футбольному руководству, как заканчивать с судейским безобразием. Какой-то Кукуян сидит на ВАР, который некомпетентный. На чемпионате мира ВАР в редких случаях включался. Таких пенальти никто не давал.

Интересно, что такие спорные моменты всегда случаются в матчах «Зенита» и в пользу питерцев. Это кошмар, нужно иметь честь. Надо судей наказывать. В прошлом году мы в двух матчах потеряли очки, потом признали ошибки судей. Сейчас начнут таким способом выбивать претендентов на чемпионство, уберут все клубы. Это некрасиво, нечестно и непорядочно», – сказал Лещенко.