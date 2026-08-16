Угальде рассказал, как ему играется с Даку

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде дал комментарий после матча 4-го тура РПЛ против «Балтики» (2:1).
– Ты забиваешь третий матч подряд, как ты нашeл такую результативность?
– Нам важно отдавать себя полностью на поле, стараться делать всe для команды, находить правильное пространство и, конечно, забивать голы. Сегодня это удалось.
– Ваше взаимодействие с Мирлиндом Даку выглядело гармонично. Насколько готов продолжать так играть?
– Это решение тренера. Мне комфортно играть и так, и так. Главное – помогать команде и достигать целей.
- Даку пришел из «Рубина» за 11 миллионов евро.
- Против «Балтики» Мирлинд впервые вышел в старте «Спартака».
- Москвичи идут на третьем месте.
Источник: «Чемпионат»