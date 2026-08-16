РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»

«Спартак» обыграл «Балтику» в 4-м туре РПЛ.

Встреча проходила в Калининграде и закончилась со счетом 2:1 в пользу московской команды.

Голы в составе победителей забили Манфред Угальде и Пабло Солари. У хозяев единственный забитый мяч на счету Андрея Менделя.

«Спартак» набрал девять очков и занимает третье место в турнирной таблице. Столько же очков у «Зенита» и «Динамо Мх».