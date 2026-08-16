РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»

«Спартак» обыграл «Балтику» в 4-м туре РПЛ.
Встреча проходила в Калининграде и закончилась со счетом 2:1 в пользу московской команды.
Голы в составе победителей забили Манфред Угальде и Пабло Солари. У хозяев единственный забитый мяч на счету Андрея Менделя.
«Спартак» набрал девять очков и занимает третье место в турнирной таблице. Столько же очков у «Зенита» и «Динамо Мх».
Россия. Премьер-лига. 4 тур
Балтика - Спартак - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - М. Угальде, 20; 1:1 - А. Мендель, 23; 1:2 - П. Солари, 49.
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Балтика
Спартак
Евгений Латышонок
0%
Элдар Чивич
0%
Натан Гассама
0%
Эдуардо Андерсон
0%
Сергей Варатынов
0%
Мингиян Бевеев
0%
Андрей Мендель
0%
Айман Мурид
0%
Максим Петров
0%
Николай Титков
0%
Чинонсо Оффор
0%
Михаил Рядно
0%
Фахд Муфи
0%
Иван Беликов
0%
Владислав Поспелов
0%
Брайан Хиль
0%
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Александр Максименко
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Срджан Бабич
0%
Кристофер Ву
0%
Руслан Литвинов
0%
Наиль Умяров
0%
Роман Зобнин
0%
Жедсон Фернандеш
0%
Маркиньос
0%
Пабло Солари
0%
Мирлинд Даку
0%
Манфред Угальде
0%
Виктор Парада
0%
Данил Пруцев
0%
Владислав Саусь
0%
Игорь Дмитриев
0%
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Источник: «Бомбардир»