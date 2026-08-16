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  • РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»

РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»

16 августа, 21:28
80

«Спартак» обыграл «Балтику» в 4-м туре РПЛ.

Встреча проходила в Калининграде и закончилась со счетом 2:1 в пользу московской команды.

Голы в составе победителей забили Манфред Угальде и Пабло Солари. У хозяев единственный забитый мяч на счету Андрея Менделя.

«Спартак» набрал девять очков и занимает третье место в турнирной таблице. Столько же очков у «Зенита» и «Динамо Мх».

Россия. Премьер-лига. 4 тур
Балтика - Спартак - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - М. Угальде, 20; 1:1 - А. Мендель, 23; 1:2 - П. Солари, 49.
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Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче
Балтика
Спартак
Евгений Латышонок
0%
Элдар Чивич
0%
Натан Гассама
0%
Эдуардо Андерсон
0%
Сергей Варатынов
0%
Мингиян Бевеев
0%
Андрей Мендель
0%
Айман Мурид
0%
Максим Петров
0%
Николай Титков
0%
Чинонсо Оффор
0%
Михаил Рядно
0%
Фахд Муфи
0%
Иван Беликов
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Срджан Бабич
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Кристофер Ву
0%
Руслан Литвинов
0%
Наиль Умяров
0%
Роман Зобнин
0%
Жедсон Фернандеш
0%
Маркиньос
0%
Пабло Солари
0%
Мирлинд Даку
0%
Манфред Угальде
0%
Виктор Парада
0%
Данил Пруцев
0%
Владислав Саусь
0%
Игорь Дмитриев
0%
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика
Комментарии (80)
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slavа0508
1786905136
С Победой парни . с тяжёлой победой . победили неудобного для себя соперника...
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FWSPM
1786905310
Спартак прибил тошнотную балтику. Петрушка талалай наказан! Вот это поворот
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Иван Петров 1986
1786905315
Молодцы ! ! ! Но опять с валидолом.
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DVOK68
1786905362
Ну наконец-то мы прижучили талалаевских наглецов!) С победой,с важной победой!
Ответить
rash1959
1786905375
Трудная, очень трудная победа, и очень нужная. Спасибо команде, спасибо болелам. Бомбардирцы, идите... чините сайт.
Ответить
шахта Заполярная
1786905410
С победой красно-белые.
Ответить
k611
1786905460
Всех болельщиков красно-белых с победой! Не может команда выиграть без валидола. Последняя 10-ти минутка мяч постоянно теряли, Балтика давила планомерно. Хорошо что отбились, сложная игра, но результат достигнут и это главное.
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almanev
1786905575
Даку очень хорош, всех с победой!
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zigbert
1786905642
С победой болельщики Спартака! Тяжёлая игра,трудная победа,тем она и приятней.
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ScarlettOgusania
1786905740
тяжёлая победа, огневая концовка игры, никто не хотел сдаваться, понравился дуэт Мани-Даку, и гол породистый забили г-команде Тралалая, с победой...🤩
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