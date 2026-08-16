Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о пенальти в пользу «Зенита» в первом тайме матча 4-го тура против «Динамо».

«Друзья, во что вы превращаете футбол? Блин, это же контактный вид спорта. Вы сейчас поставили пенальти в ворота «Динамо» – ну это безобразие! Просто безобразие! Защитник просто стоит сзади Соболева и ничего не делает. Соболев не знает, как обработать мяч. Просто падает – и назначают пенальти.

Ну это безобразие, во что вы превращаете [футбол]? Это контактный вид спорта, ну елки-палки! Если человек не знает, как обработать мяч... как вы назначаете пенальти? Судьи, вы что творите, елки-палки?» – сказал Мостовой в своем телеграм-канале.