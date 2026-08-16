Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»

Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»

16 августа, 16:16
24

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о пенальти в пользу «Зенита» в первом тайме матча 4-го тура против «Динамо».

«Друзья, во что вы превращаете футбол? Блин, это же контактный вид спорта. Вы сейчас поставили пенальти в ворота «Динамо» – ну это безобразие! Просто безобразие! Защитник просто стоит сзади Соболева и ничего не делает. Соболев не знает, как обработать мяч. Просто падает – и назначают пенальти.

Ну это безобразие, во что вы превращаете [футбол]? Это контактный вид спорта, ну елки-палки! Если человек не знает, как обработать мяч... как вы назначаете пенальти? Судьи, вы что творите, елки-палки?» – сказал Мостовой в своем телеграм-канале.

  • После трех туров «Зенит» с шестью очками занимает третье место в турнирной таблице, «Динамо» с четырьмя очками расположилось на десятой строчке.
  • В следующем туре «Зенит» сыграет со «Спартаком», а «Динамо» встретится с «Родиной».
  • Оба матча пройдут 23 августа.

Еще по теме:
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту» 2
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет» 3
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом 2
Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Мостовой Александр
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
TANNER
1786886363
Так он высказался о пенальти в ворота Зенита или в пользу Зенита? Читайте хоть что вы пишите в заголовках
Ответить
...уефан
1786886454
...дневальный, накатил уже?...
Ответить
Император 1
1786887015
Увольте уже редактора!
Ответить
evgevg13
1786887086
Бомбардир понимает, что пенальти левый. Но ничего с собой поделать не может.
Ответить
VVM1964
1786887099
Ну а как иначе-то - там вон у Краснодара уже 12 очков, пора уже вмешаться, а то отставание будет угрожающим !!!☝️
Ответить
Toomans
1786887207
Мостовой смотрел какой-то другой футбол...
Ответить
СВП 22
1786887220
А помойные этим гордятся, позорное стадо животных.
Ответить
knikos
1786887370
Так он ещё и слепой , этот Мост . Я помню , как он орал на судью , когда на нём было такое нарушение .
Ответить
NewLife
1786887485
Только "нефутбольный" судья мог поставить такой пенальти и не наказать карточкой дельфина за невынужденный нырок.
Ответить
Айболид
1786887551
Ыыыыыыыыы!!!! Газпромвсëкупииил!!!!))))))))))) 🤣🤣🤣
Ответить
Главные новости
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
6
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
13
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
18:58
98
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
9
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
4
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
4
Все новости
Все новости
Тренер «Ростова» отреагировал на 0:3 от «Спартака»
20:37
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
13
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
1
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
18:58
95
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
9
«Пропустит почти четверть сезона»: игроку ЦСКА предрекли долгую дисквалификацию
18:26
Карседо прокомментировал возвращение Барко в строй
18:15
2
Пономарев описал хамский поступок Рейса из ЦСКА двумя словами
18:07
2
В «Динамо» ответили, как изменился Шварц по сравнению с первым заходом
18:00
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
4
«Сердце дрогнуло, побежал к бывшей»: Гурцкая – о побеге Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:46
4
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Ахмата»
17:31
1
В «Оренбурге» ответили на претензии, что они фарм-клуб «Зенита»
17:24
1
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
4
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
13
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
1
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
7
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
16:28
5
Обзор матча «Ахмат» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:27
Игрока ЦСКА уличили в предательстве команды
16:21
1
В «Ледниковом периоде» прокомментировали возможное участие Дзюбы
16:16
2
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
6
Мостовой посмеялся над московским клубом РПЛ
16:03
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 13 сентября 2026
15:55
2
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
6
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Гурцкая – о Батракове в «Галатасарае»: «Долго терпеть не будут»
15:37
1
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+