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Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»

16 августа, 12:17
53

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о судействе.

«По поводу судейства скажу, что за последние сезоны против «Зенита» ошибаются больше всех в чемпионате России. Если вы посмотрите рубрику в «Спорт-Экспрессе», не просто часто, а больше всех в РПЛ ошибок против «Зенита».

Хотя почему-то никто не вспоминает, что поставили пенальти на Кондакове с Махачкалой в Кубке, но в игре «Оренбург» – «Динамо» аналогичный поставили, и никто не возмущался. И ещe такой же момент был в матче «Спартака». Маркиньосу, по-моему, также ногу чуть-чуть подбили. Момент абсолютно аналогичный. Три момента – и почему-то надо возмущаться только этим. Потому что это «Зенит».

Если взять определeнно, ввиду того, что, наверное, боятся судьи, на мой взгляд, ошибиться в пользу «Зенита» им проще для общественного мнения, скажут: «Да, да, молодец». Это моe мнение. Но то, что ошибаются много против «Зенита», – это факт. Гораздо больше, чем положительных моментов в пользу «Зенита», – сказал Семак на ютуб-канале «Футбол Нот Дэд».

  • «Зенит» после трех туров РПЛ имеет в активе 6 очков.
  • В 3-м туре петербуржцы проиграли дома «Родине» (1:2).
  • В 14:30 мск «Зенит» начнет матч 4-го тура против «Динамо».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (53)
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evgevg13
1786872901
Заплакала девочка
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almanev
1786873023
А че так рано плакать начал?
Ответить
MrSmit
1786873709
Уахахаха хахахахахаха! Сермак в своём стиле, тьфу немытые.
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Литейный 4 (returned)
1786873895
Это факт, что Зенит засуживают, как и свинарню тащат. Хряки по лояльности судей впереди всех с большим отрывом вот уже много лет. Стыдно за антинародных. Гыгыгы
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Томик
1786873910
СМЕШНО!
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anatolich72
1786873962
Бред питерской кобылы.
Ответить
subbotaspartak
1786874422
Удобряет почву. Агроном.
Ответить
boris63
1786874684
Шоо опять...
Ответить
Beskow
1786876717
А ведь СирОжа и тренером-то никогда не был, в Уфе на побегушках у Гончаренко был, в Зените держится за счёт зенитовских руководителей РФС и насквозь ангажированных, как раз в пользу Зенита судей, и все эти хотелки для своего "потешного театра" оплачивает Газпром!
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andr45
1786876896
Видимо, судейскими ошибками можно объяснить 14 (ЧЕТЫРНАДЦАТЬ) пенальти (т.е. каждый второй матч), которые дали в пользу «Zenitе» и 5 (ПЯТЬ) незасчитанных голов))
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