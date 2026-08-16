Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о судействе.

«По поводу судейства скажу, что за последние сезоны против «Зенита» ошибаются больше всех в чемпионате России. Если вы посмотрите рубрику в «Спорт-Экспрессе», не просто часто, а больше всех в РПЛ ошибок против «Зенита».

Хотя почему-то никто не вспоминает, что поставили пенальти на Кондакове с Махачкалой в Кубке, но в игре «Оренбург» – «Динамо» аналогичный поставили, и никто не возмущался. И ещe такой же момент был в матче «Спартака». Маркиньосу, по-моему, также ногу чуть-чуть подбили. Момент абсолютно аналогичный. Три момента – и почему-то надо возмущаться только этим. Потому что это «Зенит».

Если взять определeнно, ввиду того, что, наверное, боятся судьи, на мой взгляд, ошибиться в пользу «Зенита» им проще для общественного мнения, скажут: «Да, да, молодец». Это моe мнение. Но то, что ошибаются много против «Зенита», – это факт. Гораздо больше, чем положительных моментов в пользу «Зенита», – сказал Семак на ютуб-канале «Футбол Нот Дэд».