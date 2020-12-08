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    Сергей Семак

    Полузащитник
    Имя Сергей
    Отчество Богданович
    Фамилия Семак
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Сычанское
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 февраля 1976 (47 лет)
    Рост 178
    Вес 73
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