Семак отреагировал на возможное приглашение судей из Саудовской Аравии в РПЛ

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил идею привлечения зарубежных арбитров на матчи РПЛ и рассказал об обращении клуба в ЭСК РФС по матчу с «Крыльями Советов»

«Что клуб хочет добиться этим обращением в ЭСК РФС? В первую очередь обратить внимание на эту ситуацию, которая постоянно повторяется. Нужно объяснять те моменты, которые есть. Жесткая игра – это жесткая игра. А грубая – это грубая. Что касается судейских ошибок в этом сезоне, их много, это непонятно, но это не в моей компетенции. Наше дело тренироваться и играть.

Как отношусь к тому, что уже в этом календарном году в РПЛ могут появиться судьи из Саудовской Аравии? С тем уровнем, который есть – только положительно», – сказал Семак.