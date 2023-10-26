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    • Семак отреагировал на возможное приглашение судей из Саудовской Аравии в РПЛ

    Семак отреагировал на возможное приглашение судей из Саудовской Аравии в РПЛ

    Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил идею привлечения зарубежных арбитров на матчи РПЛ и рассказал об обращении клуба в ЭСК РФС по матчу с «Крыльями Советов»

    «Что клуб хочет добиться этим обращением в ЭСК РФС? В первую очередь обратить внимание на эту ситуацию, которая постоянно повторяется. Нужно объяснять те моменты, которые есть. Жесткая игра – это жесткая игра. А грубая – это грубая. Что касается судейских ошибок в этом сезоне, их много, это непонятно, но это не в моей компетенции. Наше дело тренироваться и играть.

    Как отношусь к тому, что уже в этом календарном году в РПЛ могут появиться судьи из Саудовской Аравии? С тем уровнем, который есть – только положительно», – сказал Семак.

    • «Зенит» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Крыльями», связанными с фолами Рахмановича и Ежова.
    • Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии.
    • Также он сказал, что РФС в ближайшее время заключит подобные соглашения с Беларусью и Катаром.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    26.10.2023 13:49
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З 26 октября, 17:09

      У нас многие решения руководителей не поддаются объяснению, почему футбол должен стоять в стороне ?

      1
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      Рейтинг: +4312

      raritet 26 октября, 14:18

      Загадка. Денежкой в кармане звенит, входит в комнату судей- по арабски говорит.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +336

      Цугундeр > raritet 26 октября, 14:29

      Вагит Алекперов.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13447

      Вомбат > Цугундeр 26 октября, 15:46

      Кстати, не знаете, кто от РЖД Локо курирует? Кто рулит Динамо от Внешторгбанка, и ЦСКА от Внешжкономбанка?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +336

      Цугундeр > Вомбат 26 октября, 16:23

      Это , скорей , тычок под дых , нѢжли лестный вопрос.)
      Конечно , не знаю. Здесь есть образованные ) спартаковцы.
      Аж целых три. Они в курсе.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +35912

      VVM1964 26 октября, 14:08

      Значит уже и с этими договорились - денежки все любят ((( Газпром - мечты сбываются !!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +336

      Цугундeр > VVM1964 26 октября, 14:12

      Лукойл-мечты повисли? И денежки жалко.)

      4
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      ...
      Рейтинг: +5328

      Spirit_78 > VVM1964 26 октября, 15:44

      Боитесь, что левые пенки в ворота ваших соперников перестанут ставить? Бойтесь, ведь тогда вы вернётесь на своё законное 10 место.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1518

      Айболид > Spirit_78 26 октября, 18:27

      Боится что меньше 3-х за матч будут пробивать . Да и локтём в щи сопернику уже нельзя будет заехать безнаказанно .

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      ...
      Рейтинг: +35912

      VVM1964 > Spirit_78 26 октября, 20:21

      П**дить не мешки ворочать - много пенальти мы пробили ? , а вам без помощи не обойтись ((

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      Рейтинг: +690

      НикКин 26 октября, 13:58

      Все очень просто пусть клубы перестанут заносить судьям и все судьи сразу судить на учиться и все правила и трактовки вспомнят )))

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