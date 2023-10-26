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  • Семак отреагировал на возможное приглашение судей из Саудовской Аравии в РПЛ

Семак отреагировал на возможное приглашение судей из Саудовской Аравии в РПЛ

26 октября 2023, 13:49
11

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил идею привлечения зарубежных арбитров на матчи РПЛ и рассказал об обращении клуба в ЭСК РФС по матчу с «Крыльями Советов»

«Что клуб хочет добиться этим обращением в ЭСК РФС? В первую очередь обратить внимание на эту ситуацию, которая постоянно повторяется. Нужно объяснять те моменты, которые есть. Жесткая игра – это жесткая игра. А грубая – это грубая. Что касается судейских ошибок в этом сезоне, их много, это непонятно, но это не в моей компетенции. Наше дело тренироваться и играть.

Как отношусь к тому, что уже в этом календарном году в РПЛ могут появиться судьи из Саудовской Аравии? С тем уровнем, который есть – только положительно», – сказал Семак.

  • «Зенит» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Крыльями», связанными с фолами Рахмановича и Ежова.
  • Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии.
  • Также он сказал, что РФС в ближайшее время заключит подобные соглашения с Беларусью и Катаром.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (11)
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НикКин
1698317898
Все очень просто пусть клубы перестанут заносить судьям и все судьи сразу судить на учиться и все правила и трактовки вспомнят )))
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VVM1964
1698318522
Значит уже и с этими договорились - денежки все любят ((( Газпром - мечты сбываются !!!
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raritet
1698319123
Загадка. Денежкой в кармане звенит, входит в комнату судей- по арабски говорит.
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