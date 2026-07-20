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  • «Палмейрас» перебил предложение «Зенита» по зарплате Данило

«Палмейрас» перебил предложение «Зенита» по зарплате Данило

Сегодня, 15:40
2

«Палмейрас» сделал предложение по зарплате полузащитнику «Ботафого» Данило лучше, чем у «Зенита».

Клуб из Сан-Паулу готов подписать игрока на 5 лет. Предложение «Палмейраса», включающее бонусы и подъемные, устраивает Данило и его окружение.

Окончательного соглашения по всем финансовым деталям между клубом и игроком пока нет. Однако, по словам источников, участвующих в переговорах, для этого потребуются лишь незначительные корректировки.

При этом сам «Палмейрас» работает над тем, чтобы сделать «Ботафого» предложение по трансферу Данило, которое устроит риодежанейрцев. Оно может появиться уже на этой неделе.

Сегодня хавбек вернется в расположение своего клуба после отдыха, связанного с выступлением на ЧМ-2026. Он пройдет медобследования и будет участвовать в тренировках в течение всей недели.

Отмечается, что если Данило сыграет за «Ботафого» в ближайшем матче, то, в соответствии с правилами, утратит возможность перейти в «Палмейрас» сейчас. В таком случае «Ботафого» будет ждать предложений с европейского рынка до конца трансферного окна.

  • Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил за игрока 40 миллионов евро.
  • 25-летний Данило на ЧМ-2026 сыграл в 4 матчах за сборную Бразилии, в каждом из которых выходил на замену.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
  • В этом году он провел за клуб 24 матча, забил 10 голов, сделал 3 ассиста.
  • Срок контракта бразильца с «Ботафого» рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: Nosso Palestra
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Ботафого Зенит Палмейрас Данило
Комментарии (2)
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ПалкоВводецъ007
1784553021
Агентская возня по набиванию ценника. Гыгыгы
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Semenycch
1784553808
Лжецы! Всему миру известно то, что бразильские футбольные клубы не богаты и заработная плата футболистов в этих клубах не велика, именно по этому бразильские футболисты стадами едут на заработки в Европу, Россию и арабские страны. Зенит способен предложить Данило 4 миллиона Евро в год или больше!
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