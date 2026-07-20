«Палмейрас» перебил предложение «Зенита» по зарплате Данило

«Палмейрас» сделал предложение по зарплате полузащитнику «Ботафого» Данило лучше, чем у «Зенита».

Клуб из Сан-Паулу готов подписать игрока на 5 лет. Предложение «Палмейраса», включающее бонусы и подъемные, устраивает Данило и его окружение.

Окончательного соглашения по всем финансовым деталям между клубом и игроком пока нет. Однако, по словам источников, участвующих в переговорах, для этого потребуются лишь незначительные корректировки.

При этом сам «Палмейрас» работает над тем, чтобы сделать «Ботафого» предложение по трансферу Данило, которое устроит риодежанейрцев. Оно может появиться уже на этой неделе.

Сегодня хавбек вернется в расположение своего клуба после отдыха, связанного с выступлением на ЧМ-2026. Он пройдет медобследования и будет участвовать в тренировках в течение всей недели.

Отмечается, что если Данило сыграет за «Ботафого» в ближайшем матче, то, в соответствии с правилами, утратит возможность перейти в «Палмейрас» сейчас. В таком случае «Ботафого» будет ждать предложений с европейского рынка до конца трансферного окна.