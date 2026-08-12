Газзаев оценил кризис «Локомотива»

Российский тренер Валерий Газзаев высказался о результатах «Локомотива» в сезоне-2026/27.

Команда идет в зоне стыков после трех туров РПЛ.

Они набрали лишь 2 очка в чемпионате из 9 возможных.

У «Локо» нет побед в 4 матчах нового сезона под руководством Михаила Галактионова.

«Мы видим, что «Локомотив» продал ключевых игроков в лице Баринова и Воробьeва. Это были не только лидеры, но и на них строилась команда.

Заниматься коммерцией или добиваться результата? Что стоит перед «Локомотивом» сегодня? В этом отношении команда в прошлом и позапрошлом сезоне совершенно иначе подходила к чемпионату.

Мы видим, что «Динамо Мх» обыграло «Локомотив». Сейчас «Локомотив» выглядит очень неубедительно», – заявил Газзаев.