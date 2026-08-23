Газзаев одним словом описал победу ЦСКА над «Локомотивом»

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил результат дерби с «Локомотивом».

Армейцы победили со счетом 3:2 в пятом туре РПЛ.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

ЦСКА с 11 очками поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата.

«Локо» опустился в зону стыков.

«Вполне заслуженная победа ЦСКА с большим преимуществом и количеством голевых моментов.

Неслучайно Митрюшкина признали лучшим игроком матча. ЦСКА хорошо действовал в атаке и создавал много опасных эпизодов у ворот соперника. Если бы не вратарь, счет был бы больше.

Такие матчи против принципиальных соперников надо выигрывать, чтобы бороться за высокие места», – сказал Газзаев.