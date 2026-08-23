Газзаев одним словом описал победу ЦСКА над «Локомотивом»

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил результат дерби с «Локомотивом».
- Армейцы победили со счетом 3:2 в пятом туре РПЛ.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- ЦСКА с 11 очками поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата.
- «Локо» опустился в зону стыков.
«Вполне заслуженная победа ЦСКА с большим преимуществом и количеством голевых моментов.
Неслучайно Митрюшкина признали лучшим игроком матча. ЦСКА хорошо действовал в атаке и создавал много опасных эпизодов у ворот соперника. Если бы не вратарь, счет был бы больше.
Такие матчи против принципиальных соперников надо выигрывать, чтобы бороться за высокие места», – сказал Газзаев.
Источник: «Спорт-Экспресс»