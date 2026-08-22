РПЛ. ЦСКА переиграл «Локомотив» в дерби – 3:2!

ЦСКА добыл домашнюю волевую победу в пятом туре чемпионата России-2026/27.

Армейцы пропустили первыми, но в итоге выиграли у «Локомотива» со счетом 3:2.

За ЦСКА забивали Лусиано Гонду, Кирилл Данилов и Матеус Алвес, в составе «Локо» отличились Александр Сильянов и Сергей Пиняев.

ЦСКА с 11 очками поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с тремя баллами опустился на 13-ю строчку – в зону стыков.