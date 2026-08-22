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РПЛ. ЦСКА переиграл «Локомотив» в дерби – 3:2!

22 августа, 22:13
28

ЦСКА добыл домашнюю волевую победу в пятом туре чемпионата России-2026/27.

Армейцы пропустили первыми, но в итоге выиграли у «Локомотива» со счетом 3:2.

За ЦСКА забивали Лусиано Гонду, Кирилл Данилов и Матеус Алвес, в составе «Локо» отличились Александр Сильянов и Сергей Пиняев.

ЦСКА с 11 очками поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с тремя баллами опустился на 13-ю строчку – в зону стыков.

Россия. Премьер-лига. 5 тур
ЦСКА - Локомотив - 3:2 (1:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - А. Сильянов, 22; 1:1 - Л. Гонду, 29; 2:1 - К. Данилов, 50; 3:1 - М. Алвес, 68; 3:2 - С. Пиняев, 75.
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ЦСКА
Локомотив
Владислав Тороп
0%
Данил Круговой
0%
Жоао Виктор
0%
Кирилл Данилов
0%
Милан Гайич
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Иван Обляков
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Матвей Кисляк
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Матеус Алвес
0%
Матия Попович
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Кирилл Глебов
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Лусиано Гонду
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Джамалутдин Абдулкадыров
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Дмитрий Баринов
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Данила Козлов
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Энрике Кармо
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Тамерлан Мусаев
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Антон Митрюшкин
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Жерзино Ньямси
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Сесар Монтес
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Лукас Фассон
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА
Комментарии (28)
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WE ARE FOR PETER
1787426108
Победили молодцы армейцы
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Император 1
1787426125
Поздравляю ЦСКА с победой! Обалденный матч! Очень нравится, как играют вратари Локомотива.
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WE ARE FOR PETER
1787426149
Казалось бы, а победа трудная и тем ценнее
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WE ARE FOR PETER
1787426180
Локомотив тоже молодцы, сражались до конца
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oyabun
1787426236
Шикарный матч выдали обе команды. Спасибо за прекрасное зрелище. Но главный герой игры несомненно Митрюшкин. Такое количество сейвов!! Наш пингвин полную авоську мячей бы уже насобирал при таком количестве ударов. (
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АЛЕКС 58
1787426253
С победой! Сколько моментов!
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biber.ru
1787426255
Победили по количеству моментов "попал-не попал", такая себе победа.
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WILDLING_HRUNDEL
1787426303
Красивая игра, смотрелась! Армейцы с победой
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CSKA57
1787426319
ЦСКА с победой! Но игра в конце не очень понравилась. Очень много неточностей...
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АЛЕКС 58
1787427417
Нервная игра. Митрюшкин красава,но нам с такой реализацией хорошо бы в пятёрку попасть к концу сезона
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