РПЛ. ЦСКА переиграл «Локомотив» в дерби – 3:2!

ЦСКА добыл домашнюю волевую победу в пятом туре чемпионата России-2026/27.
Армейцы пропустили первыми, но в итоге выиграли у «Локомотива» со счетом 3:2.
За ЦСКА забивали Лусиано Гонду, Кирилл Данилов и Матеус Алвес, в составе «Локо» отличились Александр Сильянов и Сергей Пиняев.
ЦСКА с 11 очками поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с тремя баллами опустился на 13-ю строчку – в зону стыков.
Россия. Премьер-лига. 5 тур
ЦСКА - Локомотив - 3:2 (1:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - А. Сильянов, 22; 1:1 - Л. Гонду, 29; 2:1 - К. Данилов, 50; 3:1 - М. Алвес, 68; 3:2 - С. Пиняев, 75.
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ЦСКА
Локомотив
Владислав Тороп
0%
Данил Круговой
0%
Жоао Виктор
0%
Кирилл Данилов
0%
Милан Гайич
0%
Иван Обляков
0%
Матвей Кисляк
0%
Матеус Алвес
0%
Матия Попович
0%
Кирилл Глебов
0%
Лусиано Гонду
0%
Джамалутдин Абдулкадыров
0%
Дмитрий Баринов
0%
Данила Козлов
0%
Энрике Кармо
0%
Тамерлан Мусаев
0%
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Антон Митрюшкин
0%
Жерзино Ньямси
0%
Сесар Монтес
0%
Лукас Фассон
0%
Александр Сильянов
0%
Илья Еремеев
0%
Сергей Бабкин
0%
Александр Коваленко
0%
Руслан Мялковский
0%
Зелимхан Бакаев
0%
Александр Руденко
0%
Вадим Раков
0%
Георгий Джикия
0%
Данила Годяев
0%
Сергей Пиняев
0%
Никита Салтыков
0%
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Источник: «Бомбардир»