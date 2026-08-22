ЦСКА в домашнем матче обыграл «Локомотив» в рамках 5‑го тура РПЛ, итоговый счeт 3:2.
Сильянов расстрелял ворота с близкого расстояния после подачи Бакаева с правого фланга.
Лусиано головой вонзил мяч в левый верхний угол после подачи Кисляка с углового.
Данилов со штрафного пробил под стенкой и отправил мяч в правый угол.
Алвес технично с 9 метров отправил мяч в левый нижний угол после прострела Гайича с правого фланга.
Пиняев головой переправил мяч в ворота после подачи Ракова со штрафного.
Полный обзор матча можно посмотреть здесь.
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Источник: «Бомбардир»