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Обзор матча ЦСКА – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)

22 августа, 22:13
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ЦСКА в домашнем матче обыграл «Локомотив» в рамках 5‑го тура РПЛ, итоговый счeт 3:2.

Сильянов расстрелял ворота с близкого расстояния после подачи Бакаева с правого фланга.

Лусиано головой вонзил мяч в левый верхний угол после подачи Кисляка с углового.

Данилов со штрафного пробил под стенкой и отправил мяч в правый угол.

Алвес технично с 9 метров отправил мяч в левый нижний угол после прострела Гайича с правого фланга.

Пиняев головой переправил мяч в ворота после подачи Ракова со штрафного.

Полный обзор матча можно посмотреть здесь.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА
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