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  • «Это какой‑то злой рок»: Генич связал травму Баринова с его словами про «Локомотив»

«Это какой‑то злой рок»: Генич связал травму Баринова с его словами про «Локомотив»

25 августа, 20:36
2

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал тяжелую травму полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова.

  • У 29-летнего армейца диагностировано частичное повреждение передней крестообразной связки коленного сустава и повреждение внутренней боковой связки.
  • Хавбек не доиграл субботнее дерби с «Локомотивом» (3:2) в пятом туре РПЛ.
  • Он вышел на замену на 71-й минуте вместо Матеуса Алвеса и через шесть минут получил травму.
  • В этом сезоне Баринов провел 5 матчей без голевых действий.
  • Его восстановление займет 3 или 6 месяцев.

– Что думаете о пути Дмитрия Баринова в ЦСКА? Никак не получалось у него закрепиться в основе армейцев, а тут ещe и серьeзная травма.

– Я точно не поддерживаю массовую истерию относительно Баринова и его перехода в ЦСКА. Я здесь не на стороне болельщиков «Локомотива» и точно не на стороне болельщиков ЦСКА, которые считают, что пришeл Баринов и всe разрушил.

На самом деле Дима пришeл в клуб в очень сложный для ЦСКА момент. После истории в «Краснодаре», о которой все уже знают, в команде возникло недоверие игроков к тренеру и тренерского штаба к футболистам. Наверное, в первую очередь – со стороны тренеров.

Оказавшись в новом коллективе, он взял на себя лидерские функции, потому что Баринов всегда был капитаном и лидером своих команд. То же самое он пытался сделать и в ЦСКА. Но первые полгода здесь откровенно не задались.

Хотя я был уверен, что с нового сезона и с чистого листа у Баринова всe пойдeт как надо. Но где‑то они дублировали друг друга по функциям с Кисляком, где‑то тренерская работа должна была быть более заметна, чтобы всех игроков расставить на поле.

Ведь как‑то умудрился Галактионов в «Локомотиве» найти правильный баланс в четвeрке Баринов – Батраков – Карпукас – Пруцев. Он наделил каждого определeнными функциями, с которыми они справлялись. И там всe это смотрелось очень здорово.

Баринов был хорош как в оборонительных, так и в атакующих действиях. Но почему‑то в ЦСКА этот баланс пока найти не удалось.

Не думаю, что Баринова сильно беспокоило, что ему кричат болельщики с трибун. Насколько я знаю, он достаточно спокойно и уверенно себя чувствовал внутри ЦСКА. Любой игрок армейцев подтвердит, что ни у кого не было никаких проблем с Бариновым.

Но, к сожалению, так сложилось. Это действительно какой‑то злой рок. Первую травму «крестов» он также получил в дерби, но уже со «Спартаком» на «Лукойл Арене». А мы все помним, что Баринов кричал про «Спартак». Сейчас он не совсем удачно высказался про «Локомотив» после очного матча в Кубке. И в следующей же игре с тем же «Локомотивом» на ровном месте получил травму.

Я с Димой в прекрасных отношениях и всячески его поддерживаю. Мне кажется, что Баринов вернeтся и будет ещe сильнее.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Баринов Дмитрий Генич Константин
Комментарии (2)
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Павелий
1787728052
А ведь несколько лет назад я писал, что бахвальство над сложными периодами Спартака ВСЕГДА приводит к тому, что футбольный Бог наказывает ОЧЕНЬ БОЛЬНО и в самый неподходящий момент.
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BRO_football
1787771731
Это ошибка тренера. Баринов был совсем не готов к матчу. Не нужно было его выпускать.
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