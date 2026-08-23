ЦСКА сделал заявление о травме Баринова

ЦСКА рассказал о результатах обследования полузащитника команды Дмитрия Баринова, получившего травму.
«По результатам обследования, у Дмитрия Баринова диагностировано частичное повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.
Также Дмитрий получил повреждение внутренней боковой связки.
В течение двух недель полузащитник пройдет курс стартовой консервативной терапии, после которой будет выполнено контрольное МРТ и принято решение об окончательной тактике лечения. Здоровья, Бара! 🙏🏻» – говорится в сообщении ЦСКА.
- Баринов накануне вышел на замену на 71-й минуте в матче 5-го тура РПЛ ЦСКА – «Локомотив» (3:2), на 77-й – травмировался, а на 82-й – покинул поле.
- 29-летний хавбек в этом сезоне провел за красно-синих 5 игр.
Источник: телеграм-канал ПФК ЦСКА