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ЦСКА сделал заявление о травме Баринова

23 августа, 14:26
6

ЦСКА рассказал о результатах обследования полузащитника команды Дмитрия Баринова, получившего травму.

«По результатам обследования, у Дмитрия Баринова диагностировано частичное повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.

Также Дмитрий получил повреждение внутренней боковой связки.

В течение двух недель полузащитник пройдет курс стартовой консервативной терапии, после которой будет выполнено контрольное МРТ и принято решение об окончательной тактике лечения. Здоровья, Бара! 🙏🏻» – говорится в сообщении ЦСКА.

  • Баринов накануне вышел на замену на 71-й минуте в матче 5-го тура РПЛ ЦСКА – «Локомотив» (3:2), на 77-й – травмировался, а на 82-й – покинул поле.
  • 29-летний хавбек в этом сезоне провел за красно-синих 5 игр.

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Источник: телеграм-канал ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Баринов Дмитрий
Комментарии (6)
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Красногвардейчик
1787485751
Здоровья, Бара....держись
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Dr Metal
1787486806
Жаль, здоровья ему и Мойзесу
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Mirak92
1787489026
Не потеря. Наоборот. Но по человечески, желаю выздоровления
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neim
1787491133
Жаль конечно, но тут похоже и сказочке конец ...
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Интерес
1787493884
МЕлкими буквами написано :"Здоровье тебе,Дима,и скорейшего восстановления! Спасибо,что уходишь из ЦСКА вовремя". Присоединяюсь к пожеланию в полном объёме.
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k611
1787499906
Здоровья игроку!
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