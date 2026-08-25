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В ЦСКА назвали примерные сроки восстановления Баринова

25 августа, 13:28
3

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о травме Дмитрия Баринова.

  • У 29-летнего армейца диагностировано частичное повреждение передней крестообразной связки коленного сустава и повреждение внутренней боковой связки.
  • Полузащитник не доиграл субботнее дерби с «Локомотивом» (3:2) в 5-м туре РПЛ.
  • Он вышел на замену на 71-й минуте вместо Матеуса Алвеса и через шесть минут получил травму.
  • В этом сезоне Баринов провел 5 матчей без голевых действий.

«Что касается Дмитрия Баринова, то в его восстановлении существует разные варианты развития событий. Дима получил травму коленного сустава, который ранее уже был оперирован. Сейчас у него диагностировано частичное повреждение передней крестообразной связки, а также повреждение внутренней боковой связки. Учитывая, что трансплантат за счет хорошего мышечного корсета выдержал, ведь не зря Дима постоянно занимается профилактикой, произошло только частичное повреждение связки. В связи с этим в ближайшее время он пройдет курс, направленный на освежение воспалений в суставе, устранение отека.

Далее ему предстоит пройти повторное МРТ, чтобы еще раз оценить состояние связки, после чего мы примем решение об окончательной тактике лечения. Если будут получены данные, позволяющие нам рассчитывать на то, что связка сможет восстановиться без операции, то восстановление займет до трех месяцев. Если же повреждение не позволит сохранить необходимую стабильность сустава, придется выполнить операцию, тогда же уже восстановление займет не менее шести месяцев», – сказал Безуглов.

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Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Баринов Дмитрий Безуглов Эдуард
Комментарии (3)
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Красногвардейчик
1787655059
Баринов выбыл скорее всего до конца сезона, здоровья конечно парню, но для нас это не потеря
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САДЫЧОК
1787656635
Без разницы, когда он восстановится. Как футболист он всё! Главное теперь здоровья ему и желательно голову тоже подлечить.
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