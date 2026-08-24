Булыкин – об идущем 14-м «Локомотиве»: «Есть потенциал биться за высокие места»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о положении команды после матча 5-го тура РПЛ с ЦСКА (2:3).

«Хорошая игра была, с приятным движением и голами. Матч вышел зрелищным, уверен, что всем понравился. Были моменты, которые не реализовали, но по борьбе и бойцовским качествам было интересно.

Понятное дело, что матч не понравился только «Локомотиву», они проиграли и отправились в зону вылета. Но потенциал у команды есть, и сейчас они могут приобрести футболистов и биться за высокие места. У клуба большой потенциал для борьбы за высокие места», – сказал Булыкин.