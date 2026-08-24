«Локомотиву» вынесли вердикт: «Уже не выберется из глубокой задницы»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев охарактеризовал ситуацию, в которой оказался «Локомотив».

Железнодорожники в субботу уступили ЦСКА в 5-м туре РПЛ со счетом 2:3.

«Локо» повторил клубный антирекорд в чемпионате России.

Команда Михаила Галактионова опустилась в зону стыков.

У нее 0 побед в 7 матчах нового сезона.

«С этой командой все предельно ясно. Армейцы выглядели предпочтительнее, ребята все делали правильно, хорошее физическое состояние игроков, появилось взаимопонимание.

ЦСКА нужно обязательно добавлять в обороне. Конечно, [Антон] Митрюшкин не ожидал удара [Кирилла] Данилова под стенкой.

«Локомотив» в глубокой заднице и оттуда уже не выберется. Очков совсем нет. А у ЦСКА все в порядке и есть запас прочности», – сказал Пономарев.