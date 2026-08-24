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  • «Локомотиву» вынесли вердикт: «Уже не выберется из глубокой задницы»

«Локомотиву» вынесли вердикт: «Уже не выберется из глубокой задницы»

24 августа, 22:00
5

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев охарактеризовал ситуацию, в которой оказался «Локомотив».

  • Железнодорожники в субботу уступили ЦСКА в 5-м туре РПЛ со счетом 2:3.
  • «Локо» повторил клубный антирекорд в чемпионате России.
  • Команда Михаила Галактионова опустилась в зону стыков.
  • У нее 0 побед в 7 матчах нового сезона.

«С этой командой все предельно ясно. Армейцы выглядели предпочтительнее, ребята все делали правильно, хорошее физическое состояние игроков, появилось взаимопонимание.

ЦСКА нужно обязательно добавлять в обороне. Конечно, [Антон] Митрюшкин не ожидал удара [Кирилла] Данилова под стенкой.

«Локомотив» в глубокой заднице и оттуда уже не выберется. Очков совсем нет. А у ЦСКА все в порядке и есть запас прочности», – сказал Пономарев.

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Источник: News.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Пономарев Владимир
Комментарии (5)
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FWSPM
1787600437
Похоже на то
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Taps
1787600657
Деньги разворовали и пустили поезд под откос. Поделом ...
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Oldtrafford83
1787631344
хватит постоянно писать слово вердикт, судьи хреновы!!!
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