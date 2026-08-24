«Локомотиву» вынесли вердикт: «Уже не выберется из глубокой задницы»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев охарактеризовал ситуацию, в которой оказался «Локомотив».
- Железнодорожники в субботу уступили ЦСКА в 5-м туре РПЛ со счетом 2:3.
- «Локо» повторил клубный антирекорд в чемпионате России.
- Команда Михаила Галактионова опустилась в зону стыков.
- У нее 0 побед в 7 матчах нового сезона.
«С этой командой все предельно ясно. Армейцы выглядели предпочтительнее, ребята все делали правильно, хорошее физическое состояние игроков, появилось взаимопонимание.
ЦСКА нужно обязательно добавлять в обороне. Конечно, [Антон] Митрюшкин не ожидал удара [Кирилла] Данилова под стенкой.
«Локомотив» в глубокой заднице и оттуда уже не выберется. Очков совсем нет. А у ЦСКА все в порядке и есть запас прочности», – сказал Пономарев.
Источник: News.ru