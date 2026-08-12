Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси

Владислав Радимов считает нормальной зависимость «Спартака» от полузащитника Эсекьеля Барко.
– Зависит ли «Спартак» от Барко?
– Я думаю, что любая команда, в которой есть лидер, от него зависит. Ну, зависит Аргентина от Месси? Конечно.
- 27-летний аргентинец проводит в «Спартаке» третий сезон.
- Он забил 23 гола и сделал 19 ассистов в 77 матчах.
- Ожидается, что Барко продлит контракт с красно-белыми до 2030 года.
- Его действующий договор истекает летом 2027-го.
- В это трансферное окно хавбеком интересовались «Индепендьенте», «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс» и АЕК.
Источник: «РБ Спорт»