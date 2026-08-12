Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси

Владислав Радимов считает нормальной зависимость «Спартака» от полузащитника Эсекьеля Барко.

– Зависит ли «Спартак» от Барко?

– Я думаю, что любая команда, в которой есть лидер, от него зависит. Ну, зависит Аргентина от Месси? Конечно.