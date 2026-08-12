Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»

Футбольный эксперт Александр Бубнов критически высказался об игре полузащитника «Спартака» Романа Зобнина по итогам матча третьего тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

– Менять надо было Зобнина после первого тайма. Зобнин в конечном итоге получил двойку.

– У Зобнина 3 выигранных единоборства из 12.

– Да, да. То есть он вообще… Зобнин уже всe. Он во всех играх слабо играет. Тем более капитан.

Зобнин уже не соответствует по той структуре игры и тому наличию игроков, который у них есть.

Он и готов быть игроком ротации, сидеть на скамейке. Роман ведь этого не отрицает.