Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»

Футбольный эксперт Александр Бубнов критически высказался об игре полузащитника «Спартака» Романа Зобнина по итогам матча третьего тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).
– Менять надо было Зобнина после первого тайма. Зобнин в конечном итоге получил двойку.
– У Зобнина 3 выигранных единоборства из 12.
– Да, да. То есть он вообще… Зобнин уже всe. Он во всех играх слабо играет. Тем более капитан.
Зобнин уже не соответствует по той структуре игры и тому наличию игроков, который у них есть.
Он и готов быть игроком ротации, сидеть на скамейке. Роман ведь этого не отрицает.
- 32-летний Зобнин в «Спартаке» с 2016 года.
- В этом сезоне он отдал 1 голевую передачу в 4 матчах.
- Контракт капитана красно-белых истекает через год.
Источник: «Коммент.Шоу»