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Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»

12 августа, 18:58
32

Футбольный эксперт Александр Бубнов критически высказался об игре полузащитника «Спартака» Романа Зобнина по итогам матча третьего тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

– Менять надо было Зобнина после первого тайма. Зобнин в конечном итоге получил двойку.

– У Зобнина 3 выигранных единоборства из 12.

– Да, да. То есть он вообще… Зобнин уже всe. Он во всех играх слабо играет. Тем более капитан.

Зобнин уже не соответствует по той структуре игры и тому наличию игроков, который у них есть.

Он и готов быть игроком ротации, сидеть на скамейке. Роман ведь этого не отрицает.

  • 32-летний Зобнин в «Спартаке» с 2016 года.
  • В этом сезоне он отдал 1 голевую передачу в 4 матчах.
  • Контракт капитана красно-белых истекает через год.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман Бубнов Александр
Комментарии (32)
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VVM1964
1786550539
Всё верно, я уже отмечал это - для Зобнина весь матч уже многовато, либо менять, либо на замену. Вышел с Краснодаром Дмитриев и фланг ожил, вот только поздно Карседо делает замены !!! Да и Параду надо наигрывать - для чего брали то ???...
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...уефан
1786550926
...согласен, стало заметно это невооружённым глазом, особенно в игре с Краснодаром, где приходилось играть под давлением соперника, как минимум, не уступающего в классе и физике. Но у Карседо он в топе, ему универсализм и объёмы подавай...
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alefreddy
1786554766
устал ветеран но тренер как будто не видит это
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САДЫЧОК
1786556296
Да, ладно Зобнин, он хоть пас в быстрой игре может отдать-а Умяров вообще не видит поле и пас отдать.
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BVG4
1786557011
Очередная несчастная жертва тушинского свинарника....Сколько же их таких было! Забьет перспективный пацан гол - полтора в каком-нибудь клубе, свиноферма очертя голову, загоняя неимоверные деньги для приобретения, суля рай неземной, не обращая ни малейшего внимания: подходит -ли игрок по уровню мастерства, по стилю игры, по физическим данным, по всем игровым и человеческим качествам, тут же бросается в омут с головой! Отлахмачивает..... А Дальше, следуют - Юры Мовсесьяны, Дзюбы, Саенки, Билялетдиновы, Ананидзе, Соболевы, Богонды, Заболотные.... всех не перечислить, а уж о тренерах... тут вообще мрак!!! Каких только не было, пожалуй только тех, что потом брали Кубок Мира!
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FWSPM
1786559038
зачем купили параду?
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oyabun
1786562601
Зобнин хорош при игре с заведомо более слабым соперником. За счёт опыта и универсализма. Но при игре с командой сильной быстрой и агрессивной, как Краснодар, его возраст сразу сказывается. Неужели Карседо не видит очевидного?
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zigbert
1786608028
Отдельные матчи Зобнин отыграл неплохо но конечно его не хватает на весь матч. Тренерский штаб должен разобраться за счёт каких игроков улучшить качество игры. Состав Спартака сейчас приличный.
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slavа0508
1786724471
Полностью согласен с Бубном ...игрок ротации не больше ...
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