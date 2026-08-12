Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина

Появились подробности несостоявшегося обмена игроками между «Зенитом» и «Монако».

Петербургский клуб предлагал включить в сделку по Александру Головину одного из двух бразильцев – Нино или Луиса Энрике.

В случае с центральным защитником сине-бело-голубые были согласны на небольшую доплату.

«Ни один, ни другой вариант «Монако» не устроил: во-первых, клубу нужны деньги здесь и сейчас, во-вторых, они разгружают зарплатный фонд, в-третьих, взят курс на омоложение», – сообщил источник.