Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина

Появились подробности несостоявшегося обмена игроками между «Зенитом» и «Монако».
Петербургский клуб предлагал включить в сделку по Александру Головину одного из двух бразильцев – Нино или Луиса Энрике.
В случае с центральным защитником сине-бело-голубые были согласны на небольшую доплату.
«Ни один, ни другой вариант «Монако» не устроил: во-первых, клубу нужны деньги здесь и сейчас, во-вторых, они разгружают зарплатный фонд, в-третьих, взят курс на омоложение», – сообщил источник.
- Головин в «Монако» с 2018 года.
- В прошлом сезоне он забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 35 матчах.
- Монегаски оценивают хавбека в 25 миллионов евро.