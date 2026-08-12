Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»

Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил активный интерес «Краснодара» к вингеру «Зенита» Андрею Мостовому.

– Давайте закроем тему «Зенита» и Мостового. Куда ему стоит переходить? У него большая зарплата. Очень большая зарплата – 19 милионов.

– Его зарплату все потянут. И «Краснодар», и «Спартак», и «Динамо».

Больше всех, как мне сказали, я не знал, больше всего его хочет «Краснодар».

Галицкий, говорят, в нeм вообще души не чает.