Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»

Футбольный эксперт Александр Бубнов возмущен словами главного тренера «Зенита» Сергея Семака после поражения от «Родины» (1:2) в третьем туре РПЛ.
«Чему такое поражение может научить? Да ничему, я думаю, практически каждый год случаются такие матчи», – сказал Семак по окончании игры.
«Сергей Богданович, если ты после таких поражений – а они у тебя неоднократные и превращаются в систему – не делаешь выводы, то грош тебе цена как тренеру. А кто будет делать выводы?» – спросил Бубнов.
- 50-летний Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
- При нем команда стала чемпионом в 7 из 8 сезонов.
- Контракт тренера с петербургским клубом действует до 30 июня 2030-го.
- В новом сезоне РПЛ сине-бело-голубые набрали 6 очков из 9 возможных.
Источник: «Коммент.Шоу»