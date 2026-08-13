Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»

Футбольный эксперт Александр Бубнов возмущен словами главного тренера «Зенита» Сергея Семака после поражения от «Родины» (1:2) в третьем туре РПЛ.

«Чему такое поражение может научить? Да ничему, я думаю, практически каждый год случаются такие матчи», – сказал Семак по окончании игры.

«Сергей Богданович, если ты после таких поражений – а они у тебя неоднократные и превращаются в систему – не делаешь выводы, то грош тебе цена как тренеру. А кто будет делать выводы?» – спросил Бубнов.