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Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»

13 августа, 01:10
45

Футбольный эксперт Александр Бубнов возмущен словами главного тренера «Зенита» Сергея Семака после поражения от «Родины» (1:2) в третьем туре РПЛ.

«Чему такое поражение может научить? Да ничему, я думаю, практически каждый год случаются такие матчи», – сказал Семак по окончании игры.

«Сергей Богданович, если ты после таких поражений – а они у тебя неоднократные и превращаются в систему – не делаешь выводы, то грош тебе цена как тренеру. А кто будет делать выводы?» – спросил Бубнов.

  • 50-летний Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
  • При нем команда стала чемпионом в 7 из 8 сезонов.
  • Контракт тренера с петербургским клубом действует до 30 июня 2030-го.
  • В новом сезоне РПЛ сине-бело-голубые набрали 6 очков из 9 возможных.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Родина Зенит Семак Сергей Бубнов Александр
Комментарии (45)
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рылы
1786573880
у всех бывают такие странные поражения на своём поле, даже у реала - и что? главное, чтобы это было не чаще одного раза в год. семак свой лимит на этот сезон исчерпал, больше так не надо. бубен, посмотри, что сделает теперь уже злой зенит с динамой в следующем туре - а потом визжи.
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Snek
1786576283
То, что Семак тренер не очень это да, но тут вряд ли есть его вина, команда хотела сыграть на классе, а потом не смогла вкатиться в игру. Родина не казалась тем соперником, который может наказать за расслабленность.
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boris63
1786580030
Чёт Бубен разошёлся.
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_Sasha_
1786596148
Зпрф, 7 взял с помощью судей)
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sochi-2013
1786596855
Одно слово - Бубен. Громко и нудно. Семак должен был истерить, рвать волосы во всех местах и оправдываться? Наверняка потом был разбор игры, и раздача "подарков" в команде.
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Ловкий Бубен
1786599108
Именно так, и не один матч такой, как было уже в течении двух лет, уже все знают как обыграть Зенит, только наш тренер не знает как это получается , каждая передача потеря мяча потому то все знают куда будет пас, и потому что так медленно что не нужно особых усилий чтобы его прервать, но он гнет свою линию , хотя уже школьники знают что дело не позициях игроков и их назначенных ролях, в этот футбол уже давно никто не играет
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Феликс Михайлов
1786599167
Бубен, не учи отца е... ся.
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neim
1786602615
Я что-то не припомню, а сам Бубнов пробовал себя в тренерском деле ?
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O-kolesov
1786604307
Семак является одним из лучших тренеров России, а вот Бубен сидит у монитора и изрыгает всякое ******.
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bset
1786607400
Вот клоун) А что он должен был сказать? "Мне все по матчу понятно. Ничего нового". А что проиграли тогда? А может нормальный тренер проигрывать не может? Это футбол - за это его и любят, а не за клоунов всяких. Не удивительно, что у него любимый эксперт и лучший тренер всех времен - это Мостовой. Еще и "царем" его называет постоянно. Пиарят друг друга по кругу без настоящей пользы.
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