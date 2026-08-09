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  • Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»

Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»

9 августа, 19:36
16

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Родины».

  • Встреча проходила в Санкт-Петербурге и закончилась поражением сине-бело-голубых со счетом 1:2.
  • На гол Максима Глушенкова дебютанты РПЛ ответили дублем Артура Гарибяна.
  • «Зенит» пока остается на первом месте в турнирной таблице, но его могут сместить «Спартак» и «Краснодар».

– Для того, чтобы выиграть, нужно забивать и играть надежно в обороне. Поэтому здесь побеждает та команда, которая может реализовать моменты, которые есть. Моментов у нас было, конечно, больше, но это ни о чем не говорит, счет на табло.

В конце уже свалились на навал, наверное, немножко не так распоряжались в моментах. Мы где‑то проигрывали подбор, в таких случаях нужно сохранять всe‑таки разумные действия, сохранять структуру игры для того, чтобы моментов было больше.

– Чему такое поражение может научить?

– Да ничему, я думаю, практически каждый год случаются такие матчи. Как в Оренбурге, у нас два незабитых пенальти, мы проиграли эту игру 1:2, хотя должны были выигрывать, создали кучу моментов. В этом году в Оренбурге меньше моментов, но выиграли. То же самое и здесь. Нужно забивать и не ошибаться, играть надежно в обороне.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Родина Зенит Семак Сергей
Комментарии (16)
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БеZуМныЙ
1786293483
Ну Серёжа ты сегодня дал на гора!
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paracetamol
1786293686
Вали Сергей, пока пинком под зад не выгнали!
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subbotaspartak
1786294329
– Чему такое поражение может научить? – Да ничему,...
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Интерес
1786294525
Нох айнмаль!
Ответить
Бриг
1786295007
Позорище! Сколько евро истратили - и что получили? Игра не поставлена, защиты нет, в нападении сумбур и беспомощность. Смешно было когда в конце погнали на поле пенсионеров спасать игру и, конечно, казаха - на кого еще надеяться. Это все на своем поле. Стыдоба, тренер!
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ZENIT-59
1786295935
Проиграть клубу-новичку в отдав все преимущество-ужасно!Впервые новичок лиги переигрывает Чемпиона да с волевой победой только во сне такое могло быть!"Порадовали" всех болельщиков!
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svan61
1786296387
Кучу ты точно создал. До конца сезона будет лежать.
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Триумфальный
1786296472
Серёжа, ты уже всех приучил, что таких матчей у тебя в чемпионате на пальцах двух рук можно уместить. Самое смешное, что и сенсацией это не назвать, Акрон, Ахмат, Крылья, поражения один в один. А выводов нету, и ничему тебя это и не научит, купи хоть кого тебе, толку не будет, ты перестал прогрессиррвать, мыслей 0, задумок нет, анализировать ты и не собираешься ничего. Просто жди, что игроки наберут форму, и за тебя сами всё сделают как обычно
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Taps
1786299483
Убогая, постыдная игра Зенита
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S.K.V.
1786299612
А с Семака как с гуся вода. Он не виноват типа все бывает.
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