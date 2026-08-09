Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Родины».

Встреча проходила в Санкт-Петербурге и закончилась поражением сине-бело-голубых со счетом 1:2.

На гол Максима Глушенкова дебютанты РПЛ ответили дублем Артура Гарибяна.

«Зенит» пока остается на первом месте в турнирной таблице, но его могут сместить «Спартак» и «Краснодар».

– Для того, чтобы выиграть, нужно забивать и играть надежно в обороне. Поэтому здесь побеждает та команда, которая может реализовать моменты, которые есть. Моментов у нас было, конечно, больше, но это ни о чем не говорит, счет на табло.

В конце уже свалились на навал, наверное, немножко не так распоряжались в моментах. Мы где‑то проигрывали подбор, в таких случаях нужно сохранять всe‑таки разумные действия, сохранять структуру игры для того, чтобы моментов было больше.

– Чему такое поражение может научить?

– Да ничему, я думаю, практически каждый год случаются такие матчи. Как в Оренбурге, у нас два незабитых пенальти, мы проиграли эту игру 1:2, хотя должны были выигрывать, создали кучу моментов. В этом году в Оренбурге меньше моментов, но выиграли. То же самое и здесь. Нужно забивать и не ошибаться, играть надежно в обороне.