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  • Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»

Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»

9 августа, 20:23
13

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров отреагировал на поражение команды от «Родины».

  • Встреча проходила в Санкт-Петербурге и закончилась поражением сине-бело-голубых со счетом 1:2.
  • На гол Максима Глушенкова дебютанты РПЛ ответили дублем Артура Гарибяна.
  • «Зенит» пока остается на первом месте в турнирной таблице, но его могут сместить «Спартак» и «Краснодар».

«Родина» заслуженно победила?

– Конечно заслуженно. Если у «Зенита» люди выходят в Петербурге на такой стадион и играют в позорный футбол, то здесь нужно менять тренера или всех игроков. Другого исхода не вижу. Но нам снова скажут, что поле не то, судили не так и нужно еще купить 10 легионеров.

– Соболев не забивает 2 матча подряд. Рано начал бросаться громкими словами о бомбардирской гонке?

– Пофиг вообще на Соболева – здесь все вопросы к главному тренеру. Проиграть дома команде из Первой лиги надо умудриться!

– Теперь шансы на чемпионство «Спартака» возросли?

– Не надо об этом рассуждать. Сегодня надо говорить, что «Родина» – красавцы, молодцы

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Родина Зенит Быстров Владимир
Комментарии (13)
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evgevg13
1786296443
Надо развивать Динамо СпБ
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Taps
1786296728
Семак на лавке писал заявление об уходе. Или на премию ...
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Snek
1786298499
Только сейчас поняли, что Семак тренер никакущий?
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Триумфальный
1786298716
Во, хоть кто-то сказал как есть. Состав один из лучших в лиге, а игры нету, как и мысли как её выстроить, это кстати основная причина убрать Семака. Долго ждали, верили, хороший ты человек, Серёга, но, такие команды не для тебя, а может и засиделся уже, пора прощаться
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S.K.V.
1786299466
Согласен полностью. Семака давно пора убирать.....
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Хулиганин
1786301928
Один Сирожа = всему составу? Мы говорим партия, подразумеваем Ленин.
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Garrincha58
1786304253
Срочно разогнать эту всю семаковскую банду тренеров. Зажрались...
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boris63
1786330932
Пора уже, пора Зениту судей с пенальтями подключать. Потом поздно будет, сильно заметно.
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