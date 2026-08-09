Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров отреагировал на поражение команды от «Родины».

Встреча проходила в Санкт-Петербурге и закончилась поражением сине-бело-голубых со счетом 1:2.

На гол Максима Глушенкова дебютанты РПЛ ответили дублем Артура Гарибяна.

«Зенит» пока остается на первом месте в турнирной таблице, но его могут сместить «Спартак» и «Краснодар».

– «Родина» заслуженно победила?

– Конечно заслуженно. Если у «Зенита» люди выходят в Петербурге на такой стадион и играют в позорный футбол, то здесь нужно менять тренера или всех игроков. Другого исхода не вижу. Но нам снова скажут, что поле не то, судили не так и нужно еще купить 10 легионеров.

– Соболев не забивает 2 матча подряд. Рано начал бросаться громкими словами о бомбардирской гонке?

– Пофиг вообще на Соболева – здесь все вопросы к главному тренеру. Проиграть дома команде из Первой лиги надо умудриться!

– Теперь шансы на чемпионство «Спартака» возросли?

– Не надо об этом рассуждать. Сегодня надо говорить, что «Родина» – красавцы, молодцы