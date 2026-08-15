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Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме

15 августа, 13:34
3

Комментатор Геннадий Орлов продолжает негодовать по поводу поражения «Зенита» от «Родины» в третьем туре РПЛ.

Сине-бело-голубые проиграли на своем поле со счетом 1:2.

– Есть такое выражение в футболе, кажется, Бесков его начал использовать: академики с тросточкой вышли на футбольное поле.

Пропустили гол – ни тени озабоченности на лице ни у кого. Второй пропускают – и только потом пришла мысль: «Мы же можем проиграть!»

Это холодный душ на их не совсем горячие головы. Почему? Это непрофессиональное отношение, и предыдущие похожие поражения были этим же продиктованы.

Что касается работы тренерского штаба, то чутье должно быть у специалистов – что чересчур расслаблены игроки. Как-то их встряхнуть. Это работа тренеров.

– А если с таким настроением футболисты выходят на второй тайм, тренерский штаб может что-то сделать?

– Обязан! Они сейчас копаются в своих мыслях, почему так это все допустили. Поражение на своем поле при 27 тысячах зрителей – это же удар по репутации этих тренеров и клуба! Посмотрим, что будет с московским «Динамо».

  • Гол у «Зенита» забил Максим Глушенков на 23-й минуте. У «Родины» отличился Артур Гарибян на 59-й и 65-й.
  • «Зенит» прервал беспроигрышную серию, которая продлилась 12 матчей в РПЛ и 16 игр во всех турнирах без учета послематчевых пенальти.
  • Петербуржцы защищают титул РПЛ.

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Источник: «Такой футбол»
Россия. Премьер-лига Родина Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (3)
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Evgenijgerasimov607@gmail
1786798058
Вдруг откуда не возьмись,появилось в...
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paracetamol
1786798910
Причем тут игроки? Это тренер их так ориентировал, получив указание свыше. Свыше нужна интрига в чемпе и кто-то знающий поставил на уРодину. Или группа товарищей. А может сам Семак? 8 детей надо обеспечивать!
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crf57
1786810425
Каков тренер такие и игроки жалкие!😂
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