Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме

Комментатор Геннадий Орлов продолжает негодовать по поводу поражения «Зенита» от «Родины» в третьем туре РПЛ.

Сине-бело-голубые проиграли на своем поле со счетом 1:2.

– Есть такое выражение в футболе, кажется, Бесков его начал использовать: академики с тросточкой вышли на футбольное поле.

Пропустили гол – ни тени озабоченности на лице ни у кого. Второй пропускают – и только потом пришла мысль: «Мы же можем проиграть!»

Это холодный душ на их не совсем горячие головы. Почему? Это непрофессиональное отношение, и предыдущие похожие поражения были этим же продиктованы.

Что касается работы тренерского штаба, то чутье должно быть у специалистов – что чересчур расслаблены игроки. Как-то их встряхнуть. Это работа тренеров.

– А если с таким настроением футболисты выходят на второй тайм, тренерский штаб может что-то сделать?

– Обязан! Они сейчас копаются в своих мыслях, почему так это все допустили. Поражение на своем поле при 27 тысячах зрителей – это же удар по репутации этих тренеров и клуба! Посмотрим, что будет с московским «Динамо».