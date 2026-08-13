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  • Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»

Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»

13 августа, 09:36
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что причина поражения команды от «Родины» (1:2) дома в 3-м туре РПЛ лежит в области психологии.

– Сергей Богданович, как команда отреагировала на поражение в предыдущем матче.

– Проигрывать всегда неприятно, тем более дома, на своем стадионе. У нас была достаточно продолжительная серия в чемпионате России, где мы не проигрывали практически полтора года, чуть больше.

Конечно, всегда обидно проигрывать, но это футбол. Нужно реализовывать свои моменты и сохранять концентрацию в каждом игровом эпизоде. К сожалению, те моменты, которые были у «Родины», они использовали. Мы свои – нет. Будем готовиться к следующему матчу.

– Внес ли прошедший матч какие-то корректировки в тренировочный процесс? Может быть, какие-то другие акценты на этой неделе?

– Нет, я думаю, с точки зрения самой игры в первом тайме действовали достаточно активно, создавали много моментов и в обороне сыграли хорошо.

Второй тайм – здесь вопрос больше, наверное, психологического характера, когда в первом тайме складывается всe слишком легко, второй тайм отчасти немножко расхолаживает, и вот тот короткий промежуток времени, в который нам забили два мяча, говорит о том, что мы в этот период не действовали так, как в первом тайме. Поэтому будем работать, готовиться и делать всe, чтобы таких ошибок было меньше.

  • Гол у «Зенита» забил Максим Глушенков на 23-й минуте. У «Родины» отличился Артур Гарибян на 59-й и 65-й.
  • «Зенит» прервал беспроигрышную серию, которая продлилась 12 матчей в РПЛ и 16 игр во всех турнирах без учета послематчевых пенальти.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Родина Зенит Семак Сергей
Комментарии (5)
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Desma
1786605327
Серёжа, на то он и футбол, что одна команда использует свои моменты, а другая нет. Послушай, все в твоих руках Все в твоих руках, все в твоих руках. Ты знаешь, все в твоих руках, Все в твоих руках и даже я.😇 P.S. Ждемс реабилитации в следующем туре. Не обкакайтесь с ментами.
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trener7
1786606396
Чес слова больше такого не будет.
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ТяжелаяАртиллерия
1786606432
Комментарий скрыт модератором
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Пашуля
1786626855
Рано спад наступил.
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дедпосухов
1786781316
Беда даже не в проигрыше, а в том что нет никаких идей в атаке, одни навесы. Ну и нахера весь матч рисовать чт то в блокноте.
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