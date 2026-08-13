Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что причина поражения команды от «Родины» (1:2) дома в 3-м туре РПЛ лежит в области психологии.

– Сергей Богданович, как команда отреагировала на поражение в предыдущем матче.

– Проигрывать всегда неприятно, тем более дома, на своем стадионе. У нас была достаточно продолжительная серия в чемпионате России, где мы не проигрывали практически полтора года, чуть больше.

Конечно, всегда обидно проигрывать, но это футбол. Нужно реализовывать свои моменты и сохранять концентрацию в каждом игровом эпизоде. К сожалению, те моменты, которые были у «Родины», они использовали. Мы свои – нет. Будем готовиться к следующему матчу.

– Внес ли прошедший матч какие-то корректировки в тренировочный процесс? Может быть, какие-то другие акценты на этой неделе?

– Нет, я думаю, с точки зрения самой игры в первом тайме действовали достаточно активно, создавали много моментов и в обороне сыграли хорошо.

Второй тайм – здесь вопрос больше, наверное, психологического характера, когда в первом тайме складывается всe слишком легко, второй тайм отчасти немножко расхолаживает, и вот тот короткий промежуток времени, в который нам забили два мяча, говорит о том, что мы в этот период не действовали так, как в первом тайме. Поэтому будем работать, готовиться и делать всe, чтобы таких ошибок было меньше.