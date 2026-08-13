Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что причина поражения команды от «Родины» (1:2) дома в 3-м туре РПЛ лежит в области психологии.
– Сергей Богданович, как команда отреагировала на поражение в предыдущем матче.
– Проигрывать всегда неприятно, тем более дома, на своем стадионе. У нас была достаточно продолжительная серия в чемпионате России, где мы не проигрывали практически полтора года, чуть больше.
Конечно, всегда обидно проигрывать, но это футбол. Нужно реализовывать свои моменты и сохранять концентрацию в каждом игровом эпизоде. К сожалению, те моменты, которые были у «Родины», они использовали. Мы свои – нет. Будем готовиться к следующему матчу.
– Внес ли прошедший матч какие-то корректировки в тренировочный процесс? Может быть, какие-то другие акценты на этой неделе?
– Нет, я думаю, с точки зрения самой игры в первом тайме действовали достаточно активно, создавали много моментов и в обороне сыграли хорошо.
Второй тайм – здесь вопрос больше, наверное, психологического характера, когда в первом тайме складывается всe слишком легко, второй тайм отчасти немножко расхолаживает, и вот тот короткий промежуток времени, в который нам забили два мяча, говорит о том, что мы в этот период не действовали так, как в первом тайме. Поэтому будем работать, готовиться и делать всe, чтобы таких ошибок было меньше.
- Гол у «Зенита» забил Максим Глушенков на 23-й минуте. У «Родины» отличился Артур Гарибян на 59-й и 65-й.
- «Зенит» прервал беспроигрышную серию, которая продлилась 12 матчей в РПЛ и 16 игр во всех турнирах без учета послематчевых пенальти.