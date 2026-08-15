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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости

Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости

15 августа, 01:59

Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен.

Сафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча.

Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ».

Сборная России назвала первого соперника на сентябрь.

У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря.

Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае».

Глава РЖД лично решит судьбу Батракова.

Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России.

«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова.

Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*.

«Зенит» отправил защитника в Барселону.

Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита».

Источник: «Бомбардир»
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