Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил старт сезона в исполнении команды.

– Как вам начало сезона от «Спартака»?

– С одной стороны, плохо – проиграли Суперкубок. Обыграли «Родину» – да, хорошо. Но «Родина» – это пока, извините, новичок РПЛ. Они обыграли «Зенит», но пока непонятно, что и как с ними будет дальше.

Многое будет зависеть от того, останется ли Барко в «Спартаке». Слышал, что вроде его переподписывают, а вроде и нет. В любом случае будем болеть, чтобы команда выигрывала титулы.