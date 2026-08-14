Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил старт сезона в исполнении команды.
– Как вам начало сезона от «Спартака»?
– С одной стороны, плохо – проиграли Суперкубок. Обыграли «Родину» – да, хорошо. Но «Родина» – это пока, извините, новичок РПЛ. Они обыграли «Зенит», но пока непонятно, что и как с ними будет дальше.
Многое будет зависеть от того, останется ли Барко в «Спартаке». Слышал, что вроде его переподписывают, а вроде и нет. В любом случае будем болеть, чтобы команда выигрывала титулы.
- 27-летний аргентинец проводит в «Спартаке» третий сезон.
- Он забил 23 гола и сделал 19 ассистов в 77 матчах.
- Ожидается, что Барко продлит контракт с красно-белыми до 2030 года.
Источник: «Матч ТВ»