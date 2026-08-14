Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»

Бывший спартаковец Эдуард Мор дал прогноз на матч 4-го тура РПЛ «Балтика» – «Спартак».

«Спартак» победит «Балтику», Мирлинд Даку выйдет в старте и покажет себя. Как бы хорошо ни выглядела «Балтика», но ресурс команды ограничен. Сам Талалаев говорит, что нужно усиление, качественные игроки.

У «Спартака» всe это есть, они в хорошей форме. Сейчас появился Даку, который может создать момент в одиночку», – сказал Мор.