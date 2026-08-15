«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о неудачном старте в сезоне РПЛ.

В 4-м туре РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1).

Москвичи идут на 12-м месте.

Галактионова, вероятно, скоро сменит Дмитрий Хохлов.

– Когда будут победы в чемпионате?

– Мы очень на это рассчитываем, в том числе в ближайших матчах. Стараемся с учетом того, что происходит, из ребят выжимать максимум. Может быть, не всегда это удается, безусловно, ответственность это наша. Моя как главного тренера, в первую очередь. Я готов ее принять и дальше двигаться.