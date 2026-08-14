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В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта

14 августа, 19:39
4

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо рассказал о весеннем конфликте уже бывшего главного тренера Фабио Челестини и Мойзеса.

«Зимой, в концовке вторых сборов, молодые русские ребята между собой обсудили, что ноги не бегут, не чувствовалась какая‑то легкость в ногах, думали попросить какие‑то дополнительные занятия у тренера. Я им сказал: «Слушайте, ну поговорите с тренером». Ребята ответили: «Нет, он, наверное, подумает, что мы каким‑то образом сомневаемся в тренировочном процессе». Я ответил, что это нормальная обратная связь в рамках рабочего процесса о том, какое у игроков физическое состояние. Это нормально, ведь тренер всегда говорил, что его двери открыты для всех. Потом такой же разговор был с Мойзесом.

В итоге все эти ребята профессиональным образом по‑своему стали решать проблему. Условно говоря, Матвей Кисляк после тренировок стал еще дополнительно с помощником Фабио отрабатывать один элемент, Баринов подошел к специалисту по физической готовности и пошел на велосипеде докручивать то, что ему надо. Мойзес со своим физиотерапевтом пошел еще заниматься. То есть они пошли все профессионально решать.

И потом все знают, что в раздевалке в Краснодаре кое‑что произошло, в частности дискуссия между Мойзесом и тренером. Мойзес говорит: «Ребята, а что же все молчат, мы же это обсуждали, да?» То есть вся дискуссия выше была абсолютно нормальной, а тренер подумал, что что‑то обсуждали без него и про него, так еще и давно. И очень сложно в этот момент было объяснить, что тренер и игроки неправильно поняли друг друга.

Безусловно, дискоммуникация стала здесь причиной неверных выводов и суждений. То есть Фабио подумал, что был какой‑то сговор, командное предательство, а вот [Мойзес] – зачинщик, но это было не так. А дальше – как снежный ком», – сказал Брейдо.

  • Челестини в мае сменил Дмитрий Игдисамов.
  • Фабио проработал в ЦСКА меньше года.
  • Новый клуб швейцарец пока не нашел.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Мойзес Челестини Фабио
Комментарии (4)
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Semenycch
1786726076
Именно по этому следующим тренером назначили специалиста знающего Русский язык?
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Интерес
1786728761
А ты там нахрена сидишь, всезнающий??? Рассказывает, как сторонний наблюдатель.
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RUSARM
1786749063
Как в мое время говорили....после пожара и "уй насос.....
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