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  • Директор ЦСКА раскрыл обстоятельства отставки Челестини: «Мини-катастрофа»

Директор ЦСКА раскрыл обстоятельства отставки Челестини: «Мини-катастрофа»

14 августа, 15:33
3

Генеральный директор ЦСКА Фабио Челестини высказался о весенней отставке главного тренера Фабио Челестини.

– Когда в ЦСКА осознали, что пора прощаться с Фабио Челестини?

– Очень болезненным был выезд в Краснодар, его можно назвать мини‑катастрофой – как с точки зрения результата, так и с точки зрения того, что произошло после матча – многие из вас знают эту историю. Были предпринято много шагов и антикризисных мер, и отчасти ситуацию удалось немного выправить, но на длинной дистанции этого уже не хватило. После домашнего матча с «Зенитом» лично я уже окончательно понял, что не получится спасти сложившуюся ситуацию.

– Не кажется ли вам, что решение было принято поздновато?

– Нет, мне так не кажется, потому что это лишь красивая история – если уволить тренера за пять туров до конца сезона, команда вдруг побежит и выиграет оставшиеся матчи. Даже если посмотреть на статистику. На эмоциях первый матч после смены тренера действительно получается, но это совсем не гарантия дальнейшего успеха и не единственно верный рецепт.

  • Челестини в мае сменил Дмитрий Игдисамов.
  • Фабио проработал в ЦСКА меньше года.
  • Новый клуб швейцарец пока не нашел.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига ЦСКА Челестини Фабио Бабаев Роман
Комментарии (3)
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boris63
1786714313
Бомба всё чудит, уже Челестини директором ЦСКА назначила. Плинтус рядом!
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АЛЕКС 58
1786714937
Жертвы ЕГЭ новости пишут не проверяя
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Интерес
1786726019
Кто-то что-то пробулькал о своей бесполезности и непрофессионализме.Но теперь-то хоть довольны, надеюсь? Тоже- нет? Вот , блин, и Игдисамов не тем оказался...
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