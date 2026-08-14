Директор ЦСКА раскрыл обстоятельства отставки Челестини: «Мини-катастрофа»

Генеральный директор ЦСКА Фабио Челестини высказался о весенней отставке главного тренера Фабио Челестини.

– Когда в ЦСКА осознали, что пора прощаться с Фабио Челестини?

– Очень болезненным был выезд в Краснодар, его можно назвать мини‑катастрофой – как с точки зрения результата, так и с точки зрения того, что произошло после матча – многие из вас знают эту историю. Были предпринято много шагов и антикризисных мер, и отчасти ситуацию удалось немного выправить, но на длинной дистанции этого уже не хватило. После домашнего матча с «Зенитом» лично я уже окончательно понял, что не получится спасти сложившуюся ситуацию.

– Не кажется ли вам, что решение было принято поздновато?

– Нет, мне так не кажется, потому что это лишь красивая история – если уволить тренера за пять туров до конца сезона, команда вдруг побежит и выиграет оставшиеся матчи. Даже если посмотреть на статистику. На эмоциях первый матч после смены тренера действительно получается, но это совсем не гарантия дальнейшего успеха и не единственно верный рецепт.