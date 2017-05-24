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Англия. Чемпионшип
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Бернли
Фабио Челестини
Фабио Челестини
Бернли
Швейцария
31 октября 1975 (51), Лозанна
Тренер
Статистика
Новости
Игрок ЦСКА заявил, что Челестини не сильно верил в него
30 октября
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Фото
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Акинфеев указал на ошибку конфликтовавших Мойзеса и Челестини
8 октября
1
Бабаев раскрыл причины отставки Челестини из ЦСКА
8 октября
2
Дословная расшифровка весеннего скандала в ЦСКА между Мойзесом и Челестини
1 октября
Помощника Челестини спросили, кто победил бы в бою между Фабио и Талалаевым
23 сентября
Уволенный тренер ЦСКА: «Мы ушли с чистой совестью»
23 сентября
1
Уволенный тренер ЦСКА поставил себе оценку за работу в клубе
23 сентября
Матерная речь тренера ЦСКА во время матча
16 сентября
2
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
14 августа
4
Директор ЦСКА раскрыл обстоятельства отставки Челестини: «Мини-катастрофа»
14 августа
3
Радимов объяснил провал Челестини в ЦСКА
9 августа
2
В ЦСКА объяснили провал Челестини
31 июля
4
У зарубежных тренеров осталось 25 трофеев с клубами РФ после Суперкубка
20 июля
Уволенный из ЦСКА Челестини договорился с новым клубом
26 мая
4
Фото
Карседо признали лучшим тренером Кубка России
24 мая
17
Гончаренко назвал ошибки Челестини в ЦСКА
13 мая
6
Талалаев – о конфликтах: «Где Челестини?»
11 мая
7
Назван момент, предопределивший увольнение Челестини из ЦСКА
9 мая
1
Бубнов раскрыл оскорбительные слова Мостового про Челестини
7 мая
4
Глебов – об отставке Челестини: «Пережил и пошел тренироваться с другим тренером»
7 мая
1
Названа ошибка Челестини, которая привела к его увольнению из ЦСКА
6 мая
4
ЦСКА посоветовали тренерский штаб, который зайдeт всем
5 мая
5
Реакция Радимова на увольнение Челестини из ЦСКА
5 мая
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ЦСКА хочет назначить экс-тренера «Динамо» – это не Личка
5 мая
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Червиченко отреагировал на увольнение Челестини из ЦСКА
5 мая
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