- 3 марта
- 18:49 Гвардиола: «Компани станет тренером «Манчестер Сити». Это предначертано звездами» 1
- 2 марта
- 01:37 Стали известны пары 1/4 финала Кубка Англии
- 4 февраля
- 19:06 Дайч дебютировал в «Эвертоне» с победы над «Арсеналом». Гол и ассист – у его бывших игроков по «Бернли» 1
- 27 января
- 13:50 В «Манчестер Юнайтед» задумались о выкупе прав на Вегхорста
- 13 января
- 22:36 «Бешикташ» объявил об уходе Вегхорста. Клуб получил почти 3 миллиона компенсации за голландца
- 18:58 Тен Хаг прокомментировал информацию о скором подписании Вегхорста
- 12:45 Вегхорст прошел медосмотр для «Манчестер Юнайтед» 1
- 12 января
- 12:12 Вегхорст перейдет в «Манчестер Юнайтед» в течение недели
- 9 января
- 20:10 Вегхорст уверен, что перейдет в «Манчестер Юнайтед». Он не хочет упустить такой шанс
- 8 января
- 10:42 Вегхорст – лучший игрок чемпионата Турции по четырем показателям. Он близок к трансферу в «МЮ»
- 22 декабря 2022
- 00:54 Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» победил «Бернли» Компани (2:0) 1
- 23 ноября 2022
- 05:29 «Нам нужны игроки, которые могут бегать». Компани не взял бы Роналду в «Бернли» 1
- 11 ноября 2022
- 22:13 Компани – лучший тренер месяца в Чемпионшипе
- 1 сентября 2022
- 18:37 «Сочи» выиграл конкуренцию за Сиссако у двух английских клубов 5
- 6 августа 2022
- 09:31 Фото «Вест Хэм» купил ивуарийского вингера за более чем 20 миллионов
- 29 июля 2022
- 23:53 Чемпионшип. Компани стартовал в «Бернли» с гостевой победы над «Хаддерсфилдом»
- 28 июля 2022
- 20:15 Фото «Эвертон» купил за 20 миллионов вингера «Бернли» Макнила
- 2 июля 2022
- 15:53 Фото Тарковски – новый игрок «Эвертона»
- 23 июня 2022
- 21:31 Фото «Ньюкасл» купил вратаря сборной Англии Попа 1
- 16 июня 2022
- 22:50 Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром» 3
- 14 июня 2022
- 14:25 Компани – новый главный тренер «Бернли»
- 25 мая 2022
- 23:38 Компани возглавит «Бернли». Клуб в этом сезоне вылетел из АПЛ
- 19 мая 2022
- 23:54 АПЛ. «Челси» сыграл вничью с «Лестером», «Астон Вилла» – с «Бернли»
- 15 мая 2022
- 16:09 АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Бернли» и вытеснил «Арсенал» из топ-4
- 12 мая 2022
- 17:59 Джексон из «Бернли» – лучший тренер АПЛ в апреле. Он обошел Гвардиолу и Клоппа 1
- 10 мая 2022
- 16:28 Сульшер может летом вернуться к работе, у него есть четыре варианта