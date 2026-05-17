«Арсенал» – «Бернли»: прогноз и ставки на матч 18 мая 2026 с коэффициентом 1.40

18 мая состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» примет «Бернли». Хозяева лидируют в чемпионате и близки к историческому титулу, а гости замыкают таблицу и практически смирились с вылетом. Разница в классе колоссальна.

«Арсенал»

«Канониры» проводят выдающийся сезон и уверенно движутся к чемпионскому титулу. Команда выиграла 3 последних матча в АПЛ и не пропускает в них же. В последних 5 встречах «Арсенал» забил 7 мячей (1,40 в среднем) и пропустил всего 1 (0,20). Виктор Дьокереш с 21 голом в 52 матчах ведeт атаку. После победы над «Вест Хэмом» (1:0), разгрома «Фулхэма» (3:0) и успеха над «Ньюкаслом» (1:0) команда набрала 79 очков. «Арсенал» забивает в 14 последних матчах АПЛ и выиграл 3 последних очных встречи с «Бернли», забивая в каждой из них.

«Бернли»

«Бордовые» переживают катастрофический сезон и находятся на грани вылета. Команда не побеждает в 11 последних матчах и пропускает в 6 турах подряд. В последних 5 встречах «Бернли» забил 4 мяча (0,80 в среднем) и пропустил 12 (2,40). Зиан Флемминг с 11 голами в 30 матчах не может вытянуть команду в одиночку. После ничьей с «Астон Виллой» (2:2), поражений от «Лидса» (1:3), «Манчестер Сити» (0:1) и «Ноттингем Форест» (1:4) команда занимает 19-е место.

Факты о командах:

«Арсенал»

Победная серия из 3 матчей в АПЛ

Не пропускает в 3 последних турах

Забивает в 14 последних матчах АПЛ

Выиграл 3 последних очных встречи с «Бернли»

«Бернли»

Без побед в 11 последних матчах

Пропускает в 6 последних турах

Пропускает в среднем 2,40 мяча за игру (последние 5 встреч)

Проиграл 3 последних очных встречи «Арсеналу»

История противостояний

«Арсенал» выиграл 3 последних очных встречи

«Арсенал» забивает в 3 последних личных матчах

Последняя встреча: победа «Арсенала» (2:0)

Прогноз на матч «Арсенал» – «Бернли»

«Арсенал» близок к титулу и не пропускает в 3 матчах подряд. «Бернли» не побеждает 11 туров и пропускает почти 2,5 мяча за игру. Наиболее вероятным сценарием видится разгромная победа хозяев с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки: