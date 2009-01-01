Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 152 млн

Бернли - турнирная таблица

Бернли
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Тюрф Мур
Сайт:
http://www.burnleyfootballclub.com/
Тренер:
Майк Джексон
Состав Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Вест Хэм
2
Саутгемптон
3
Суонси
4
Вест Бромвич
5
Мидлсбро
6
Куинз Парк Рейнджерс
7
Чарльтон
8
Вулверхэмптон
9
Бирмингем Сити
10
Сток Сити
11
Бристоль Сити
12
Норвич Сити
13
Миллуолл
14
Шеффилд Юнайтед
15
Блэкберн
16
Линкольн
17
Уотфорд
18
Портсмут
19
Рексхэм
20
Болтон
21
Кардифф
22
Дерби Каунти
23
Престон
24
Бернли
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
4
2
1
19
8
11
14
7
4
2
1
18
8
10
14
7
4
2
1
11
5
6
14
7
4
2
1
10
7
3
14
6
4
1
1
12
8
4
13
7
3
3
1
8
5
3
12
7
3
3
1
5
6
-1
12
6
3
2
1
14
10
4
11
7
2
4
1
10
9
1
10
7
3
1
3
11
11
0
10
6
3
1
2
10
11
-1
10
7
3
0
4
13
13
0
9
6
3
0
3
11
11
0
9
7
2
3
2
8
9
-1
9
7
2
2
3
10
10
0
8
6
2
2
2
5
6
-1
8
7
2
2
3
7
9
-2
8
6
2
1
3
7
8
-1
7
7
1
4
2
7
11
-4
7
7
2
1
4
7
12
-5
7
7
0
4
3
7
11
-4
4
7
1
1
5
6
13
-7
4
7
1
0
6
6
13
-7
3
7
0
3
4
8
16
-8
3
Команда
1
Саутгемптон
2
Вест Хэм
3
Мидлсбро
4
Суонси
5
Вест Бромвич
6
Чарльтон
7
Уотфорд
8
Миллуолл
9
Сток Сити
10
Норвич Сити
11
Блэкберн
12
Болтон
13
Вулверхэмптон
14
Куинз Парк Рейнджерс
15
Шеффилд Юнайтед
16
Бирмингем Сити
17
Кардифф
18
Бристоль Сити
19
Портсмут
20
Престон
21
Бернли
22
Рексхэм
23
Линкольн
24
Дерби Каунти
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
15
4
11
12
4
3
0
1
13
3
10
9
3
3
0
0
9
5
4
9
4
2
2
0
5
1
4
8
4
2
2
0
6
3
3
8
4
2
2
0
3
1
2
8
4
2
1
1
6
5
1
7
3
2
0
1
7
3
4
6
3
2
0
1
6
2
4
6
3
2
0
1
7
4
3
6
4
2
0
2
7
6
1
6
4
2
0
2
5
5
0
6
2
1
1
0
6
3
3
4
3
1
1
1
2
2
0
4
4
1
1
2
4
6
-2
4
3
0
3
0
5
5
0
3
3
0
3
0
4
4
0
3
2
1
0
1
2
3
-1
3
3
1
0
2
3
5
-2
3
4
1
0
3
4
8
-4
3
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
2
1
2
4
-2
2
4
0
1
3
3
8
-5
1
Команда
1
Куинз Парк Рейнджерс
2
Вулверхэмптон
3
Бирмингем Сити
4
Бристоль Сити
5
Суонси
6
Линкольн
7
Вест Бромвич
8
Вест Хэм
9
Шеффилд Юнайтед
10
Рексхэм
11
Портсмут
12
Мидлсбро
13
Чарльтон
14
Сток Сити
15
Дерби Каунти
16
Норвич Сити
17
Миллуолл
18
Блэкберн
19
Саутгемптон
20
Уотфорд
21
Кардифф
22
Болтон
23
Бернли
24
Престон
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
2
0
6
3
3
8
4
2
1
1
8
7
1
7
4
2
1
1
5
4
1
7
4
2
1
1
8
8
0
7
3
2
0
1
6
4
2
6
3
2
0
1
3
2
1
6
3
2
0
1
4
4
0
6
3
1
2
0
6
5
1
5
3
1
2
0
4
3
1
5
4
1
2
1
4
7
-3
5
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
1
1
2
5
-3
4
4
1
1
2
5
9
-4
4
3
1
0
2
3
5
-2
3
4
1
0
3
6
9
-3
3
3
1
0
2
4
8
-4
3
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
1
2
1
4
-3
1
4
0
1
3
3
7
-4
1
3
0
1
2
2
7
-5
1
4
0
1
3
4
11
-7
1
3
0
0
3
2
5
-3
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
ФотоКордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
2
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+