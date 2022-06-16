- 30 января
- 22:44 «Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
- 16 июня 2022
- 22:50 Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром» 3
- 15 января 2022
- 21:36 Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
- 11 января 2022
- 23:45 34-летний Шоукросс закончил карьеру. Последний сезон он провел в «Интер» Майами
- 27 октября 2021
- 23:59 Кубок лиги. «Манчестер Сити» вылетел от «Вест Хэма»; «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Лестер» прошли дальше
- 1 июля 2021
- 12:59 Фото Бауэр перешел в «Уфу» на правах свободного агента
- 20 февраля 2021
- 16:49 Шоукросс покинул «Сток Сити» после 13,5 лет в клубе
- 5 февраля 2021
- 08:20 Фото «Уфа» арендовала у «Сток Сити» защитника Бауэра
- 3 февраля 2021
- 20:15 Sport24: защитник «Сток Сити» Бауэр перейдет в «Уфу»
- 9 января 2021
- 19:59 Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
- 23 декабря 2020
- 22:20 Кубок лиги. «Тоттенхэм» обыграл «Сток Сити» и вышел в полуфинал, Дэвис забил за клуб впервые за три года
- 16 ноября 2020
- 21:47 Защитник «Тоттенхэма» Доэрти заразился коронавирусом
- 13 ноября 2020
- 15:35 Глава «Уфы»: «Перейти к нам были готовы два игрока «Сток Сити» 2
- 17 октября 2020
- 09:35 Фото «Кристал Пэлас» купил вратаря сборной Англии Батленда
- 1 октября 2020
- 23:50 Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти проиграл «Арсеналу» и другие результаты 1/8 финала 3
- 16 августа 2020
- 16:56 Победитель Лиги чемпионов Оби Микел завтра подпишет контракт с клубом Чемпионшипа «Сток Сити»
- 10 июня 2020
- 08:07 Главный тренер «Стока» О’Нил сдал положительный тест на коронавирус. Из-за него отменили игру против «МЮ»
- 28 марта 2020
- 01:58 Фото «Сток Сити» лишил МакКлина двухнедельной зарплаты. Игрок сфотографировался с детьми в балаклаве 6
- 23 февраля 2020
- 01:31 «Сток Сити» расторг контракт с Имбула. Французом интересуются «Локомотив» и «Сочи» 1
- 21 февраля 2020
- 21:48 Журналист Скира: «Имбула близок к переходу в «Локомотив» 5
- 20:49 Бывший игрок «Порту» и «Сток Сити» Имбула может перейти в «Сочи» 1
- 18 февраля 2020
- 19:41 В «Локомотив» может перейти хавбек «Лечче» Имбула 2
- 1 декабря 2019
- 23:42 Двухлетняя дочь бывшего нападающего «Арсенала» Афобе скончалась от инфекции 3
- 3 августа 2019
- 08:15 Боян близок к переходу в «Монреаль Импакт» 2
- 12 мая 2019
- 01:38 Tuttomercatoweb: «Зенит» интересуется защитником «Сток Сити» Бауэром 2
- 6 апреля 2019
- 18:58 Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
- 31 января 2019
- 22:33 Видео Крауч перешел в «Бернли». Клуб представил 38-летнего игрока видеороликом с роботом 1
- 4 декабря 2018
- 09:41 Жеребьевка 1/32 Кубка Англии. «Челси» сыграет с «Ноттингем Форест», «Ман Сити» – с «Ротерхэмом», «МЮ» – с «Редингом» 5
- 20 октября 2018
- 00:23 Видео Лаказетт отпраздновал гол в стиле Крауча. Англичанин пообещал подключить адвокатов 4