«Сток Сити» расторг контракт с Имбула. Французом интересуются «Локомотив» и «Сочи»

«Сток Сити» объявил об уходе из клуба полузащитника Жанелли Имбула.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Таким образом, 27-летний футболист стал свободным агентом.
По информации Нобеля Арустамяна, француз близок к переходу в «Сочи». Другой инсайдер Николо Скира утверждает, что хавбек должен оказаться в «Локомотиве».
- «Сток Сити» купил Имбула зимой 2016 года за 24,25 миллиона евро.
- В его активе 28 матчей и два забитых гола в составе английской команды.
- Игрок сдавался в аренду «Тулузе», «Райо Вальекано» и «Лечче».
Источник: Официальный сайт «Сток Сити»