«Сток Сити» расторг контракт с Имбула. Французом интересуются «Локомотив» и «Сочи»

«Сток Сити» объявил об уходе из клуба полузащитника Жанелли Имбула.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Таким образом, 27-летний футболист стал свободным агентом.

По информации Нобеля Арустамяна, француз близок к переходу в «Сочи». Другой инсайдер Николо Скира утверждает, что хавбек должен оказаться в «Локомотиве».