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    «Сток Сити» расторг контракт с Имбула. Французом интересуются «Локомотив» и «Сочи»

    «Сток Сити» объявил об уходе из клуба полузащитника Жанелли Имбула.

    Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Таким образом, 27-летний футболист стал свободным агентом.

    По информации Нобеля Арустамяна, француз близок к переходу в «Сочи». Другой инсайдер Николо Скира утверждает, что хавбек должен оказаться в «Локомотиве».

    • «Сток Сити» купил Имбула зимой 2016 года за 24,25 миллиона евро.
    • В его активе 28 матчей и два забитых гола в составе английской команды.
    • Игрок сдавался в аренду «Тулузе», «Райо Вальекано» и «Лечче».

    Источник: Официальный сайт «Сток Сити»

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