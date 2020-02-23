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  • «Сток Сити» расторг контракт с Имбула. Французом интересуются «Локомотив» и «Сочи»

«Сток Сити» расторг контракт с Имбула. Французом интересуются «Локомотив» и «Сочи»

23 февраля 2020, 01:31
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«Сток Сити» объявил об уходе из клуба полузащитника Жанелли Имбула.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Таким образом, 27-летний футболист стал свободным агентом.

По информации Нобеля Арустамяна, француз близок к переходу в «Сочи». Другой инсайдер Николо Скира утверждает, что хавбек должен оказаться в «Локомотиве».

  • «Сток Сити» купил Имбула зимой 2016 года за 24,25 миллиона евро.
  • В его активе 28 матчей и два забитых гола в составе английской команды.
  • Игрок сдавался в аренду «Тулузе», «Райо Вальекано» и «Лечче».

Источник: Официальный сайт «Сток Сити»
Англия. Чемпионшип Сток Сити Локомотив Сочи Имбула Жанелли
Комментарии (1)
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Антибиотик
1582455891
"Грузинский" Локомотив теперь только интересуется. Без покупок. Всех с 23 февраля!!!
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