Воспитанник «Монако» порвал кресты в первом матче после 14-месячного восстановления от аналогичной травмы

Полузащитник «Халл Сити» Элио Матазо снова выбыл из строя на длительный срок.

24-летний футболист с февраля 2025 по апрель 2026 года восстанавливался от разрыва передней крестообразной связки левого колена.

После 14 месяцев без футбола хавбек попал в стартовый состав «Халла» на матч Чемпионшипа с «Чарльтоном» (1:2).

Уже на 10-й минуте Матазо травмировался и не смог продолжить игру.

Позднее выяснилось, что воспитанник «Монако» порвал кресты на правом колене и пропустит несколько месяцев.