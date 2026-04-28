Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Воспитанник «Монако» порвал кресты в первом матче после 14-месячного восстановления от аналогичной травмы

Воспитанник «Монако» порвал кресты в первом матче после 14-месячного восстановления от аналогичной травмы

Сегодня, 19:50

Полузащитник «Халл Сити» Элио Матазо снова выбыл из строя на длительный срок.

24-летний футболист с февраля 2025 по апрель 2026 года восстанавливался от разрыва передней крестообразной связки левого колена.

После 14 месяцев без футбола хавбек попал в стартовый состав «Халла» на матч Чемпионшипа с «Чарльтоном» (1:2).

Уже на 10-й минуте Матазо травмировался и не смог продолжить игру.

Позднее выяснилось, что воспитанник «Монако» порвал кресты на правом колене и пропустит несколько месяцев.

Еще по теме:
«Лестер» вылетел в третий дивизион спустя 10 лет после победы в АПЛ 3
Английский клуб вернулся в Чемпионшип спустя 65 лет
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе 2
Источник: BBC
Англия. Чемпионшип Халл Сити Матазо Элио
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Карпин назвал единственную команду РПЛ, удивившую его в этом сезоне
20:58
«Зенит» готов заплатить 30 миллионов за бразильца
20:42
Пономарев спрогнозировал, кто станет бронзовым призером РПЛ
20:34
1
«Унижение нашего футбола»: Мостовой возмущен тренерским назначением в РПЛ
19:26
9
Экс-вице-президента РФС приговорили к 8 годам тюремного заключения
18:58
20
В Бразилии раскрыли, какие клубы поспорят с «Зенитом» за Данило
18:43
2
Канчельскис раскритиковал Челестини: «Просто издевательство над футболом»
18:12
7
Орлов дал совет «Зениту» по трансферам
17:58
8
Мостовой заранее знал о тренерской отставке в РПЛ: «Я еще полгода назад сказал»
17:47
5
Прогноз Макрона на матч «ПСЖ» – «Бавария»
17:24
8
Все новости
Все новости
Воспитанник «Монако» порвал кресты в первом матче после 14-месячного восстановления от аналогичной травмы
19:50
«Лестер» вылетел в третий дивизион спустя 10 лет после победы в АПЛ
22 апреля
3
Английский клуб вернулся в Чемпионшип спустя 65 лет
9 апреля
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Английский клуб заключил контракт на 999 лет
21 марта
Бубнов раскрыл английский клуб, в который он мог перейти
5 марта
1
ФотоВ Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
12
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
Тренер «Саутгемптона» описал Сперцяна двумя словами
2025.08.16 11:53
Фото40-летний Янг нашел новый клуб
2025.07.23 23:23
«Лестер» уволил ван Нистелроя, не простив вылет из АПЛ
2025.06.27 12:04
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2025.05.13 11:51
Определились участники плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
2025.05.04 15:55
Полуфиналист Евро-2016 объявил о завершении карьеры
2025.05.02 18:57
Модрич прокомментировал покупку акций английского клуба
2025.04.14 22:38
ФотоИхеначо вернулся в Англию спустя полгода – в команду Кэррика
2025.02.04 01:08
Руни уволили из клуба Чемпионшипа
2024.12.31 13:37
Руни могут уволить из клуба Чемпионшипа
2024.12.30 11:15
ФотоБеллингем посетил матч брата в Чемпионшипе
2024.12.27 11:13
Клуб из Чемпионшипа объявил о назначении Лэмпарда
2024.11.28 13:30
Лэмпард ведет переговоры с клубом из Чемпионшипа
2024.11.12 01:00
Изидор забил дебютный гол за 6-кратного чемпиона Англии
2024.09.29 08:33
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
2024.09.10 14:23
3
Изидор перейдет в стан 6-кратного чемпиона Англии
2024.08.20 18:36
11
Фото19-летний сын Роналдиньо подписал контракт с английским клубом
2024.08.15 07:27
3
Red Bull стал совладельцем английского клуба
2024.05.30 13:28
1
ФотоРуни вновь получил работу в Чемпионшипе
2024.05.25 15:39
1
Определился второй финалист плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
2024.05.18 18:06
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 