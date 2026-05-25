«Вест Хэм» вылетел из АПЛ спустя 3 года после победы в еврокубке

«Вест Хэм» понизился в классе, несмотря на победу в 38-м туре АПЛ над «Лидсом» (3:0).

Его конкурент за место в Премьер-лиге «Тоттенхэм» в последней игре тоже набрал три очка, переиграв на своем поле «Эвертон» (1:0).

«Вест Хэм» закончил сезон на 18-м месте с 39 очками. «Шпоры» остались 17-ми с 41 баллом.

«Молотобойцы» в последний раз вылетали из АПЛ в Чемпионшип 15 лет назад, в 2011 году. Тогда они вернулись в элиту через сезон и провели в ней 14 сезонов подряд.

Лондонцы еще в 2023 году побеждали в еврокубке – Лиге конференций.