  «Вест Хэм» вылетел из АПЛ спустя 3 года после победы в еврокубке

«Вест Хэм» вылетел из АПЛ спустя 3 года после победы в еврокубке

Сегодня, 11:12
1

«Вест Хэм» понизился в классе, несмотря на победу в 38-м туре АПЛ над «Лидсом» (3:0).

Его конкурент за место в Премьер-лиге «Тоттенхэм» в последней игре тоже набрал три очка, переиграв на своем поле «Эвертон» (1:0).

«Вест Хэм» закончил сезон на 18-м месте с 39 очками. «Шпоры» остались 17-ми с 41 баллом.

«Молотобойцы» в последний раз вылетали из АПЛ в Чемпионшип 15 лет назад, в 2011 году. Тогда они вернулись в элиту через сезон и провели в ней 14 сезонов подряд.

Лондонцы еще в 2023 году побеждали в еврокубке – Лиге конференций.

  • Вместе с «Вест Хэмом» на понижение отправились «Бернли» и «Вулверхэмптон». Им на смену пришли «Ковентри Сити», «Ипсвич Таун» и «Халл Сити».
  • Из Чемпионшипа вылетели «Оксфорд Юнайтед», «Лестер Сити» и «Шеффилд Уэнсдей». Их заменят «Линкольн Сити», «Кардифф Сити» и «Болтон Уондеререс».

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Вест Хэм Тоттенхэм
Комментарии (1)
рылы
1779698910
у коней вчера двойной праздник был: краснодар проиграл и вест хэм вылетел. на офи.гесте вне себя от счастья)
