Мама Магуайра отреагировала на непопадание игрока «МЮ» на ЧМ-2026

Мама защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра Зоуи Магуайр осталась недовольна невызовом своего сына на чемпионат мира-2026. Главный тренер сборной Англии Гарии Тухель не включил футболиста в состав.

«Полный отврат.

Ты не мог сделать больше. Не вешай нос… Позор», – написала мама Магуайра.