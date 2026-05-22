Мама Магуайра отреагировала на непопадание игрока «МЮ» на ЧМ-2026

Мама защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра Зоуи Магуайр осталась недовольна невызовом своего сына на чемпионат мира-2026. Главный тренер сборной Англии Гарии Тухель не включил футболиста в состав.
«Полный отврат.
Ты не мог сделать больше. Не вешай нос… Позор», – написала мама Магуайра.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
- Англия сыграет в одной группе с Хорватией, Ганой и Панамой.
- В этом сезоне Магуайр оформил 2+2 в 24 матчах.
- В составе английской сборной он провел 66 игр, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.
Источник: твиттер Зоуи Магуайр