  • Мама Магуайра отреагировала на непопадание игрока «МЮ» на ЧМ-2026

Мама Магуайра отреагировала на непопадание игрока «МЮ» на ЧМ-2026

Сегодня, 08:50
2

Мама защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра Зоуи Магуайр осталась недовольна невызовом своего сына на чемпионат мира-2026. Главный тренер сборной Англии Гарии Тухель не включил футболиста в состав.

«Полный отврат.

Ты не мог сделать больше. Не вешай нос… Позор», – написала мама Магуайра.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
  • Англия сыграет в одной группе с Хорватией, Ганой и Панамой.
  • В этом сезоне Магуайр оформил 2+2 в 24 матчах.
  • В составе английской сборной он провел 66 игр, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.

Источник: твиттер Зоуи Магуайр
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри
Комментарии (2)
TomskFan
TomskFan
Перевод не верен, вот верный : «Полный отврат сын. Как ты не мог сделать больше?. Не вешай нос… неудачник.. Позор», – написала мама Магуайра.
DMитрий
DMитрий
Ты не мог сделать больше. Не вешай нос… Позор», – написала мама Магуайра. И купила ему мороженное.
