Магуайр болезненно отреагировал на пропуск ЧМ-2026

Вчера, 21:21
1

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр сделал заявление в связи с непопаданием в состав сборной Англии на ЧМ-2026.

«Я был уверен, что мог бы сыграть важную роль этим летом в сборной своей страны после того, как провел такой сезон.

Я потрясен и опустошен этим решением. Желаю ребятам всего наилучшего», – сказал Магуайр.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
  • Англия сыграет в одной группе с Хорватией, Ганой и Панамой.
  • В этом сезоне Магуайр оформил 2+2 в 24 матчах.
  • В составе английской сборной он провел 66 игр, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.

Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
Чемпионат мира Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Англия Магуайр Гарри
Император 1
1779388884
Могли бы и взять конечно
Ответить
