Магуайр болезненно отреагировал на пропуск ЧМ-2026

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр сделал заявление в связи с непопаданием в состав сборной Англии на ЧМ-2026.

«Я был уверен, что мог бы сыграть важную роль этим летом в сборной своей страны после того, как провел такой сезон.

Я потрясен и опустошен этим решением. Желаю ребятам всего наилучшего», – сказал Магуайр.