Магуайр болезненно отреагировал на пропуск ЧМ-2026

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр сделал заявление в связи с непопаданием в состав сборной Англии на ЧМ-2026.
«Я был уверен, что мог бы сыграть важную роль этим летом в сборной своей страны после того, как провел такой сезон.
Я потрясен и опустошен этим решением. Желаю ребятам всего наилучшего», – сказал Магуайр.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
- Англия сыграет в одной группе с Хорватией, Ганой и Панамой.
- В этом сезоне Магуайр оформил 2+2 в 24 матчах.
- В составе английской сборной он провел 66 игр, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса