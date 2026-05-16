Опубликован состав сборной Южной Кореи на ЧМ-2026

Тренерский штаб сборной Южной Кореи определился с заявкой команды для участия в чемпионате мира.
В список из 26 футболистов, опубликованный в соцсетях, вошли:
Вратари: Чжо Хен У («Ульсан Хендэ»), Ким Сын Гю («Токио»), Сон Бом Гын («Чонбук Хендай Моторс»);
Защитники: Ким Мин Чжэ («Бавария»), Чо Ю Мин («Аль-Шарджа»), Ли Хан Бом («Мидтьюлланд»), Ким Тхэ Хен («Касима Антлерс»), Пак Джин Сеоб («Чжэцзян Профешионал»), Ли Ки Хек («Канвон»), Ли Тэ Сок («Аустрия»), Соль Ен У («Црвена Звезда»), Йенс Кастроп («Боруссия М»), Ким Мун Хван («Тэчжон Ситизен»);
Полузащитники: Ян Хен Джун («Селтик»), Пэк Сын Хо («Бирмингем»), Хван Ин Бом («Фейеноорд»), Ким Джин Гю («Чонбук Хендай Моторс»), Пэ Чун Хо («Сток Сити»), Ом Чжи Сон («Суонси»), Хван Хи Чхан («Вулверхэмптон»), Ли Дон Ген («Ульсан Хендэ»), Ли Джэ Сон («Майнц»), Ли Кан Ин («ПСЖ»);
Нападающие: О Хен Гю («Бешикташ»), Хын-Мин Сон («Лос-Анджелес»), Чжо Гю Сон («Мидтьюлланд»).
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Сборная Южной Кореи попала в одну группу с Мексикой, Чехией и ЮАР.